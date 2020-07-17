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«Эвертон» и «Астон Вилла» набили 24 удара на двоих, а в створ – всего по разу. Сыграли 1:1
17 июля, 03:37
Конса и Уолкотт забили по голу – это были единственные удары команд в створ в этой игре.
«Эвертон» – в середине таблицы, «Вилла» борется за выживание.
«Астон Вилла» упустила победу в самом конце. Она идет предпоследней, отстает от 17-го места на три очка, имея на игру меньше. До финиша – два тура.
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