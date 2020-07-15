Оренбург
РПЛ
Футбол
⬇️ «Оренбург» вылетел из РПЛ и досрочно занял последнее место
15 июля, 22:20
В предпоследнем туре «Оренбург» проиграл «Зениту».
С 24 очками он уже не сможет обогнать ни одну из команд РПЛ.
Теоретически «Оренбург» может сыграть в РПЛ в следующем сезоне – это произойдет, если «Ротор» и «Химки» откажутся заявляться в премьер-лигу из ФНЛ.
В прошлом сезоне «Оренбург» занял седьмое место в РПЛ. До этого проводил в элите сезон-2016/17 и вылетел в стыковых матчах.
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