⬇️ «Оренбург» вылетел из РПЛ и досрочно занял последнее место

Теоретически «Оренбург» может сыграть в РПЛ в следующем сезоне – это произойдет, если «Ротор» и «Химки» откажутся заявляться в премьер-лигу из ФНЛ.

В прошлом сезоне «Оренбург» занял седьмое место в РПЛ. До этого проводил в элите сезон-2016/17 и вылетел в стыковых матчах.