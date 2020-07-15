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#Оренбург #Футбол #РПЛ

⬇️ «Оренбург» вылетел из РПЛ и досрочно занял последнее место

15 июля, 22:20

В предпоследнем туре «Оренбург» проиграл «Зениту».

С 24 очками он уже не сможет обогнать ни одну из команд РПЛ.

Теоретически «Оренбург» может сыграть в РПЛ в следующем сезоне – это произойдет, если «Ротор» и «Химки» откажутся заявляться в премьер-лигу из ФНЛ.

В прошлом сезоне «Оренбург» занял седьмое место в РПЛ. До этого проводил в элите сезон-2016/17 и вылетел в стыковых матчах.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Хроника падения этим летом
У «Оренбурга» – коронавирус (матч через два дня). Еще вопрос – как дела у «Локо», который закрылся на базе после «Оренбурга»
«Оренбург» получит второй подряд технарь (в последний момент). Раньше за такое выгоняли, но РПЛ внесла поправки
«Оренбург» не закончил карантин и рассказывает о новых заболевших, но летит на игру с «Рубином»
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