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#Шахтер #Футбол #УПЛ #Динамо К

«Шахтер» впервые выиграл у «Динамо» все четыре матча в сезоне. Дрон сбросил на поле игрушечных сов

05 июля, 10:33

Два события из матча «Динамо» – «Шахтер» (2:3).

  1. Это десятый случай в истории УПЛ, когда одна команда выигрывает у другой все четыре игры сезона. Семь раз подобного добивался «Шахтер». Для команды это впервые произошло в играх с «Динамо».
  2. Начало матча задержали из-за игрушечных сов, которых дрон сбросил на поле. Это отсылка к конфликту из предыдущей игры. Тогда на расизм жаловался Тайсон, а фанаты «Динамо» объясняли уханье имитацией звуков сов.

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