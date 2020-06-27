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#Арьен Роббен #Футбол #Гронинген #Чемпионат Голландии

Роббен возвращается. Через «Гронинген»

27 июня, 18:20

Арьен Роббен возвращается в профессиональный футбол. Вот главное из его заявления на официальном сайте «Гронингена»:

⚽️ «Клуб может использовать любую помощь в этот период, чтобы преодолеть кризис из-за коронавируса».

⚽️ «В последние недели у меня было много консультаций с людьми в клубе, и, возможно, они послушали болельщиков».

⚽️ «Я работаю над возвращением в качестве футболиста».

В «Гронингене» Роббен проведет первый сбор, а уже дальше будут все решения. В этом клубе он начинал профессиональную карьеру.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Таким мы знаем Арьена Роббена
Роббен войдет в историю из-за смещений с фланга. Их даже изучали в университете
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