  • Михаил Коляда
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#Михаил Коляда #фигурное катание

Фигурист Коляда перешел к тренеру Мишину

27 июня, 13:27

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Подтверждение от президента Федерации фигурного катания РФ Александра Горшкова: «В ФФККР лежит пакет документов от Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга на переход Михаила Коляды к Алексею Мишину. Мы со своей стороны не возражаем».

  • К 25 годам Михаил Коляда дважды выигрывал бронзу на ЧЕ, был третьим на ЧМ и брал серебро в команде на Олимпиаде-2018.
  • Он выступает в одиночном мужском фигурном катании. Предыдущий тренер – Валентина Чеботарева.
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