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Новый сезон во Франции стартует 22 августа, финал Кубка лиги пройдет 31 июля
26 июня, 22:57
Основные решения Совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции:
- Утвержден вылет «Амьена» и «Тулузы», их заменят «Лорьян» и «Ланс»;
- Финал Кубка лиги-2019/20 – 31 июля на «Стад де Франс»;
- Сезон-2020/21 начнется 22-23 августа;
- Последний тур календарного года – 23 декабря 2020-го, возобновление – 6 января 2021-го;
- Последний тур сезона – 23 мая;
- 27 и 30 мая – два стыковых матча между командами Лиги 1 и Лиги 2.
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