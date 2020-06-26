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Прядкин подтвердил неявку «Оренбурга» на матч с «Краснодаром»
26 июня, 18:19
Комментарий главы РПЛ по трем матчам 24-го тура:
• «Оренбург» – «Краснодар»: «Оренбург» проинформировал, что не может организовать матч, КДК вынесет решение по неявке.
• «Ростов» – «Арсенал»: «Ростов» готов проводить матч, есть надежда, что сыграет основным составом.
• «Динамо» – ЦСКА: игроки «Динамо» ежедневно сдавали отрицательные тесты, клуб получит предписание от Роспотребнадзора до конца дня.
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