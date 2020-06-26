Клубы РПЛ проголосовали за изменения в регламенте

Сегодня представители клубов и медицинских штабов провели собрание, на котором внесли три правки в регламент РПЛ:

Исключили минимальную численность заявки для команд (раньше было 16 полевых и 2 вратаря), чтобы клубы могли проводить матчи при меньшем количестве готовых игроков. За повторную неявку на матч команду не станут дисквалифицировать из РПЛ. Переносить матч теперь можно только при договоренности обеих команд и утверждении РПЛ.