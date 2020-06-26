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Клубы РПЛ проголосовали за изменения в регламенте
26 июня, 17:33
Сегодня представители клубов и медицинских штабов провели собрание, на котором внесли три правки в регламент РПЛ:
- Исключили минимальную численность заявки для команд (раньше было 16 полевых и 2 вратаря), чтобы клубы могли проводить матчи при меньшем количестве готовых игроков.
- За повторную неявку на матч команду не станут дисквалифицировать из РПЛ.
- Переносить матч теперь можно только при договоренности обеих команд и утверждении РПЛ.
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