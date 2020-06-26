«Мы ждали 13 недель. Но наши фанаты ждали 30 лет», – Робертсон о победе «Ливерпуля»

«[Из-за самоизоляции] мы ждали 13 недель. Долгие 13 недель неопределенности. Но многие наши фанаты ждали 30 лет. Надеюсь, они повеселятся этой ночью.

Мы все еще пытаемся убедить тренера дать нам два выходных. Еще немного пивка для него, и мы сделаем это», – это слова защитника Эндрю Робертсона из специального эфира ВВС под чемпионство «Ливерпуля».