Клопп: «Я здесь всего 4,5 года, но я уже понимаю, что значит эта победа для всех болельщиков «Ливерпуля»

Сразу же после матча «Манчестер Сити» Sky Sports сделали быстрое интервью с Юргеном Клоппом. Все эмоции от этого разговора вы можете посмотреть, кликнув по ссылке. Вот небольшая часть речи Клоппа:

«Мне было очень легко настроить ребят на это чемпионство, потому что они все знали, что мы творим историю. 100 минут из игры «Сити» – это было очень напряженно. Я не хотел смотреть ее, но мне пришлось.

Вы ждали 30 лет. Я же здесь всего 4,5 года, но я уже понимаю, что значит эта победа для всех болельщиков «Ливерпуля». Особенно она ценится после трехмесячного перерыва, потому что никто не знал, сможем ли мы удержать преимущество».