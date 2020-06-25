  • Forbes
  • Артемий Панарин
  • Александр Овечкин
  • Хабиб Нурмагомедов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Forbes #Хабиб Нурмагомедов #Александр Овечкин #Артемий Панарин

Хабиб – лидер рейтинга Forbes самых успешных звезд России до 40 лет. За ним – Бузова и Крид

25 июня, 12:35

Топ-10:

  1. Хабиб Нурмагомедов ($16,5 млн, 49754 упоминания в СМИ)
  2. Ольга Бузова
  3. Егор Крид
  4. Александр Овечкин ($15,1 млн, 43664)
  5. Ксения Собчак
  6. Тимати
  7. Дима Билан
  8. Полина Гагарина
  9. Артемий Панарин ($13,2 млн,  12858)
  10. Баста

В рейтинге учитывался доход за последний год, упоминания в СМИ и популярность. Полный рейтинг – здесь.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Forbes
#Хабиб Нурмагомедов
#Александр Овечкин
#Артемий Панарин