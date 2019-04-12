Мы задали Краневиттеру из «Зенита» 45 вопросов о жизни: что удивляет аргентинца в России и каково быть молодым отцом

Иностранцы, которые переезжают в Россию, сталкиваются здесь с кучей непонятных вещей. Каково им? Что они хотят рассказать о своей родине миру? Из чего состоит их жизнь? Один из интересных примеров такого легионера — Матиас Краневиттер из «Зенита». От его Аргентины до Санкт-Петербурга почти 15 000 километров.

Денис Лапшин задал Краневиттеру 45 быстрых вопросов про быт, мировоззрение и культуры двух стран.

«Самая нужная вещь в Петербурге – пальто»

– Лучшее место для свидания в Санкт-Петербурге.

– Теперь, когда у нас появился сын, мы часто ходим куда-нибудь поесть. У нас есть любимый ресторан неподалеку от дома. А в других ситуациях — центр города отлично подойдет. Особенно сейчас, когда уже не так холодно на улице, очень здорово просто прогуляться. Я не могу назвать что-то конкретное, но не потому, что таких мест нет, а просто потому, что каждый раз мы находим какое-нибудь новое красивое место.

– Ты посетил много городов в России. Какие три — лучшие?

– Да, я много где был, но почти всегда в эти дни я думал только о матче. Но я уверен, что Санкт-Петербург — номер один, мы живем в лучшем городе России! Москва мне тоже нравится, очень симпатичный, большой и безопасный город. А другие города я не так хорошо знаю, но третьим назвал бы Краснодар. Как-нибудь я хотел бы изучить этот город получше.

– Лучший футболист из других команд чемпионата России.

– Хороших футболистов действительно много. Мне очень нравится как играет Перейра из «Краснодара». Очень интересный, хороший игрок. А еще футболист, который играет в центре полузащиты под номером восемь… Газинский, точно!

– Представь, что твои друзья впервые приехали в Россию. Куда их отведешь в первую очередь?

– Мои друзья уже не раз приезжали, и обычно в первую очередь они шли на наш стадион. Они всегда с большим интересом приезжают в Россию, ведь это очень далеко от Аргентины. Но больше всего их интересует именно «Газпром Арена».