Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем

Algemeen Dagblad пишет, что Куману стало плохо во время велопрогулки, после чего его доставили в госпиталь на машине скорой. Сейчас Куману оказана первая помощь, он находится под постоянным наблюдением врачей.

Агент Кумана уже сказал, что ему стало легче. Сейчас он все еще в больнице, но уже 4 мая сможет вернуться домой. Куман собирается попросить у Федерации футбола Голландии небольшой отпуск, чтобы восстановиться и быть в тонусе перед дальнейшей работой со сборной.