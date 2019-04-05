Сербия возмутилась флагом Косово на стадионе «Ахмата». Клуб убрал, хотя его игрок официально выступает за эту сборную
Посол Сербии в РФ Славенко Терзич рассказал «Известиям», что сербские представители возмущены и «неприятно удивлены» флагом непризнанной республики Косово, который заметили на «Ахмат Арене» во время матча со «Спартаком» 30 марта. Флаг был закреплен под крышей стадиона вместе с рядом других. Терзич назвал это чьей-то провокацией, сослался на позицию России в вопросе статуса Косово и попросил комментариев по ситуации.
Ответ МИД России: «В этой связи обратили внимание компетентных властей Чеченской Республики на недопустимость использования на территории Российской Федерации символики непризнанных квазигосударственных образований. Рассматриваем этот инцидент как техническую ошибку. Позиция Российской Федерации о непризнании Косово остается неизменной. Она основана на международном праве и резолюции СБ ООН 1244».
Вот что сказал пресс-атташе клуба Рамзан Умаров:
«Не понимаю, зачем сейчас раздувать эту историю. Флаг появился на стадионе не вчера и не сегодня, он висит на арене уже несколько лет. За наш клуб выступает полузащитник Бернард Бериша, который играет в сборной Косово. На арене висят все флаги национальных сборных, за которые играют наши футболисты. То есть, помимо Косово, там есть флаги Албании, Хорватии, Сенегала и других стран. Зачем делать из мухи слона? Я не разбираюсь в политике и могу рассказать только то, почему этот флаг у нас висит. Не знаю, будет он убран или нет».
Материал «Известий» вышел в полночь с 4-е на 5-е апреля. Через двенадцать часов в комментарии для «Чемпионата» Умаров сказал, что клуб убрал с периметра стадиона все национальные флаги своих легионеров.
Косово играет в ФИФА, но не считается страной
На момент февраля 2019-го независимость Республики Косово признали только 102 государства-члена ООН из 193. Среди согласных нет, например, Испании, Китая, Бразилии. И России.
При этом сборная Косово участвует в официальных матчах от УЕФА и ФИФА. Заявку косоваров несколько раз отклоняли, но в мае 2016-го с разницей в две недели команду полноценно сертифицировали обе организации, добавив ее в списки членов.
Осенью 2018-го Косово неожиданно выиграло группу D3 в Лиге Наций: в семи матчах у них 5 побед, 2 ничьи и мощные 15-2 по разнице мячей.
В том же материале «Известия», получив объяснения от МИД, разобрали, как это возможно – сборная есть, а страны нет.
- Спортсмены из Косово могут выступать за российские команды.
- Но не могут демонстрировать флаг, гимн, герб Косово.
- Косовские спортсмены не могут пересекать российскую границу по документам республики.
- Но могут в особом порядке въехать на территорию РФ для участия в соревнованиях.
Поэтому Бернард Бериша выступает за сборную Косово в официальных матчах, но на сайте РПЛ он записан как гражданин Албании.
Бериша играет в РПЛ с середины сезона-2015/2016. Сначала год в «Анжи», теперь уже второй полный сезон за «Ахмат».