Сербия возмутилась флагом Косово на стадионе «Ахмата». Клуб убрал, хотя его игрок официально выступает за эту сборную

Посол Сербии в РФ Славенко Терзич рассказал «Известиям», что сербские представители возмущены и «неприятно удивлены» флагом непризнанной республики Косово, который заметили на «Ахмат Арене» во время матча со «Спартаком» 30 марта. Флаг был закреплен под крышей стадиона вместе с рядом других. Терзич назвал это чьей-то провокацией , сослался на позицию России в вопросе статуса Косово и попросил комментариев по ситуации.

Ответ МИД России: «В этой связи обратили внимание компетентных властей Чеченской Республики на недопустимость использования на территории Российской Федерации символики непризнанных квазигосударственных образований. Рассматриваем этот инцидент как техническую ошибку . Позиция Российской Федерации о непризнании Косово остается неизменной. Она основана на международном праве и резолюции СБ ООН 1244».

Вот что сказал пресс-атташе клуба Рамзан Умаров:

«Не понимаю, зачем сейчас раздувать эту историю. Флаг появился на стадионе не вчера и не сегодня, он висит на арене уже несколько лет. За наш клуб выступает полузащитник Бернард Бериша, который играет в сборной Косово. На арене висят все флаги национальных сборных, за которые играют наши футболисты. То есть, помимо Косово, там есть флаги Албании, Хорватии, Сенегала и других стран. Зачем делать из мухи слона? Я не разбираюсь в политике и могу рассказать только то, почему этот флаг у нас висит. Не знаю, будет он убран или нет».