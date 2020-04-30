Евгения Медведева
фигурное катание
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#Евгения Медведева #фигурное катание

Японский болельщик обратился к посольству России с просьбой забрать Медведеву из его страны

30 апреля, 20:27

Российская фигуристка Евгения Медведева прилетела в Японию участвовать в шоу Prism on Ice, но оно было отменено из-за пандемии коронавируса.

Сейчас она находится в Японии. В инстаграме она исполнила отрывок из произвольной программы под музыку из фильма «Мемуары гейши». 

Один из пользователей обратился через твиттер к посольству России в Японии. Он сообщил, что Медведеву видели в одном из супермаркетов, говорят, что она тренируется на одном из катков, который закрыт для остальных.

«Непростительно, когда люди из других стран прилетают в Японию в такие тяжелые времена и так себя ведут. Японцы не ждали ее здесь, они в ярости из-за поведения Медведевой. Пожалуйста, заберите ее в Россию», – также написал он.

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