Николас Харри
Теннис
Чилийского теннисиста дисквалифицировали на 11 месяцев вместо четырех лет за нарушение антидопинговых правил
20 апреля, 21:55
Бан получил Николас Харри, 89-я ракетка мира.
В январе его отстранили по обвинению в употреблении допинга – в анализах от 19 ноября были обнаружены запрещенные препараты – метаболиты стероидов лигандрола и станозолола.
Харри утверждал, что это последствия принятия поливитаминов, сделанных в Бразилии. Их теннисисту порекомендовал врач. Нарушения признали ненамеренными.
Отсчет наказания пойдет с 16 декабря 2019 года, поэтому с 16 ноября 2020-го Харри сможет играть на профессиональном уровне. Изначально его могли отстранить на четыре года.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые