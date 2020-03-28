Отмечал чемпионство на крыше, таинственно пропал и умер (то ли от СПИДа, то ли нет). Это Лекхето — один из ярчайших легионеров России
Джейкоб Лекхето отыграл четыре сезона за «Локомотив» в начале 2000-х и выиграл четыре трофея (в том числе два чемпионства), но гораздо больше запомнился благодаря характеру, историям и атмосфере.
Лекхето — один из ярчайших легионеров в истории русского футбола. И один из немногих, кто уже умер и чья смерть до сих пор остается загадкой.
Мама плакала и не хотела отпускать в Москву
До 18 лет Лекхето играл за любителей, а потом стал защитником одной из команд чемпионата ЮАР. Позже ее возглавил русский тренер Виктор Бондаренко, который и посоветовал этого парня Юрию Семину.
«О том, что Джейкоб едет в Россию, мы узнали в последний момент, — рассказывал младший брат Лекхето Джереми. – Помню, он подошел ко мне и сказал на ушко: «Братишка, я еду в Москву! Помолись за меня!». Мама рыдала трое суток, боялась его отпускать, мы не представляли, куда он уезжает. А Бобо был счастлив. Он получил огромный шанс!».
Считал себя солдатом, пахал на тренировках и был готов учить русский
К африканским легионерам относились примерно одинаково: видели большой потенциал, но ждали расхлябанности и безответственности. Лекхето был другим. «Редкого трудолюбия был человек, – слова Дмитрия Сенникова. – К природной выносливости добавлял редкое умение выжимать из себя семь потов на тренировке».
«Замечательный парень – пример для легионеров. По самоотдаче, по профессионализму и служению клубу. Человек вроде не из самой великой команды, из обычного клуба ЮАР. А оказался в высшей степени профессионалом», – так о нем говорил Юрий Семин.
Даже массажист «Локо» Владимир Ткаченко впечатлился: «Бобо Лекхето – самый запоминающийся из всех легионеров, которые раньше в команде играли. Трудолюбивый и трудоспособный – отдавался своему делу с таким рвением и желанием, каких я за последние лет десять точно не встречал».
Сам Лекхето легко объяснял свое поведение: «Я всегда старался относиться к людям с любовью, заводить с ними дружбу, потому ходил в ночные клубы. И так далее. Однажды кто-то сказал Юрию Палычу, что я нарушил режим. Он меня вызвал: «Бобо, ты опять был на дискотеке...» А я ему в ответ: «Коуч, давай на поле! Ты меня там проверишь».
В «Локомотиве», как и в других серьезных клубах, мы не играли в футбол. Все мы были солдатами, которые зарабатывали очень большие деньги. За 90 минут, которые отведены тебе на поле, ты должен был умирать. Пять дней готовишься, ходишь на тренировки, чтобы потом завоевать заветные три очка.
Фраза про солдат потом разлетелась во все материалы, которые когда-либо выходили о Лекхето.
Залез на крышу базы в честь чемпионства
Лекхето удивлялся, что «Локомотив» ни разу не становился чемпионом. И первое золото клуба отмечал по-особенному. Вот что рассказывает Игорь Рабинер в книге «Жизнь замечательных тренеров. Секреты футбольных маэстро»:
«Легионер воскликнул: «Да победа в чемпионате для меня намного важнее! Я закрываю глаза – и вижу Семина, поднимающего над головой кубок, который вручается чемпиону. Клянусь: если победим, я прилюдно залезу на крышу нашей базы!».
Лекхето оказался пророком - и не только потому, что «Локо» победил. С тридцатых годов чемпион Союза или России не получал трофея - только золотые медали. О том, что учрежден кубок, президент РФПЛ Виталий Мутко объявил лишь за двое суток до золотого матча. А африканец, выясняется, все знал наперед!».
Придумал для ЮАР идею закусочной с «картушка»
Об этом вспоминал сам Лекхето. Покинув Россию, он открыл закусочную в ЮАР: «Временно прикрыл в Соуэто из-за нерентабельности заведение типа «Макдоналдса», который назвал наполовину по-русски. Somashesh Chicken («Сумасшедший цыпленок»). Там готовили кур на гриле с острым соусом пири-пири. Смысл имени таков: ты ешь эту курятину с «картушка» – и у тебя от перца глаза на лоб лезут, так что ты сходишь с ума. Собираюсь продать бренд. Это очень выгодно».
Таинственно уехал из России
В 2004 году Лекхето покинул «Локомотив». Семин объяснил это болезнью подруги Лекхето. Сам он позже сказал: «Ему надо было дать журналистам какое-то объяснение. А моя подруга и вправду заболела в Москве туберкулезом».
«В Москве я жил, как король. Радовался жизни. Но деньги – это еще не все. Мы все умрем – и вы, и я, – и они будут не нужны. Я уезжал в Москву, ничего не зная о России, и сделал там такую карьеру, о которой и не мечтал. Спасибо за это Юрию Палычу. Но потом я пришел к выводу, что с меня хватит».
Умирал дважды
В 2007 году появилась информация, что Лекхето разбился в автокатастрофе. Новость опубликовал один из российских сайтов, ссылаясь на африканские источники, но позже извинился за фейк.
Но второе сообщение о смерти Лекхето уже было правдой. Он умер осенью 2008-го в ЮАР. Ему было 34 года.
Что за болезнь и какая причина смерти – не очень понятно до сих пор
Смерть наступила после долгой продолжительной болезни – так писали поначалу. Позже сообщили, что Лекхето умер от СПИДа.
С болезнью Лекхето связывали и ранний отъезд из «Локомотива». Версий сразу несколько:
- Лекхето сообщил Семину о диагнозе и уехал. Но Семин это опроверг;
- Владислав Бондаренко (помогал отцу с трансфером Лекхето), напротив, утверждает, что у Лекхето нашли ВИЧ;
- Мама Лекхето в диагноз не верит: «Еще за две недели до того, как его положили в реанимацию, Бобо играл в футбол как ни в чем не бывало, носился с ребятней по полю»;
- В Африке писали про передозировку наркотиков и проблемы с русской мафией, но ничего из этого не подтвердилось.
Пока наиболее правдивой кажется версия, что Лекхето узнал о болезни и уехал на родину, но от широкой огласки история не получила в том числе и из-за замалчивания болезни в пользу репутации, учитывая уровень религиозности на континенте и высокий статус Лекхето в городе.