Отмечал чемпионство на крыше, таинственно пропал и умер (то ли от СПИДа, то ли нет). Это Лекхето — один из ярчайших легионеров России

Джейкоб Лекхето отыграл четыре сезона за «Локомотив» в начале 2000-х и выиграл четыре трофея (в том числе два чемпионства), но гораздо больше запомнился благодаря характеру, историям и атмосфере.

Лекхето — один из ярчайших легионеров в истории русского футбола. И один из немногих, кто уже умер и чья смерть до сих пор остается загадкой.

Мама плакала и не хотела отпускать в Москву

До 18 лет Лекхето играл за любителей, а потом стал защитником одной из команд чемпионата ЮАР. Позже ее возглавил русский тренер Виктор Бондаренко, который и посоветовал этого парня Юрию Семину.

«О том, что Джейкоб едет в Россию, мы узнали в последний момент, — рассказывал младший брат Лекхето Джереми. – Помню, он подошел ко мне и сказал на ушко: «Братишка, я еду в Москву! Помолись за меня!». Мама рыдала трое суток, боялась его отпускать, мы не представляли, куда он уезжает. А Бобо был счастлив. Он получил огромный шанс!».