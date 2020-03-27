Как снимали трилогию фильмов «Гол!»: «Ливерпуль» вредничал и отказывался, Бекхэм психовал из-за сценария, «Барса» испортила сюжет

Историю придумал один из продюсеров. Он жил в США, выпивал, а потом его замотивировала подруга

В продюсерской карьере Майка Джеффриса было 4 фильма, из них 3 – серия фильмов «Гол!». В 2000-м, когда у него появилась идея снять фильм о футболе, он (на тот момент ему было 36 лет) тусил в США. Так выглядел тогдашний обычный день из жизни Джеффриса:

«Я жил в Лос-Анджелесе. Я бухал, очень много бухал, ходил в ночные клубы, занимался сексом с классными девчонками, проводил время с актрисами. Я получал кайф от жизни и совсем не думал о кино – зачем оно мне вообще было нужно.

Однажды я ужинал и болтал по телефону с актрисой Бриттани Мерфи, на тот момент она была моей хорошей подругой. Она спросила, чем я сейчас занимаюсь. Я сказал – ничем. Она воскликнула: «Черт, Майк, ну нельзя же так. У тебя есть писательский талант, ты должен реализовывать его. Мне много кто говорил это, но слова Бриттани осенили меня».

Джеффрис изначально хотел снять что-то про футбол – он общался с ведущими американскими журналистами, чтобы узнать больше про жизнь игроков, команд. В мае 2001-го он поехал в Дортмунд на финал Кубка УЕФА, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Алавес». Джеффрис всю жизнь болел за «Ливерпуль», тот матч (англичане победили – 5:4) убедил его, что пора действовать.

«Я заснуть три дня не мог. Я не снимал эту чертову футболку. Я был пьян все три дня. И все это время я думал об одном – надо снять фильм, который также удивит болельщиков. Как и этот финал».