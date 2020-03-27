Как комментаторы живут без трансляций и что сейчас с деньгами? Рассказывают Стогниенко, Казанский, Нагучев и другие
Владимир Стогниенко (Okko Спорт)
«Режим работы никак особенно не поменялся. Как раньше мы собирались и что-то озвучивали, так и сейчас. Только раньше проводили общие совещания, сейчас это делаем онлайн. Мы собираемся в редакции только ради озвучки материалов (в основном архивных) и программ.
Работы не стало меньше. Раньше у нас было много трансляций, а сейчас АПЛ открыла нам архив, и мы переводим много их программ. Это не так интересно, как живые трансляции, но мы же должны делать контент.
Вне работы я с детьми общаюсь. Они сейчас дома находятся. Иногда езжу к родителям, к теще с тестем – оставляю продукты у дверей. Могу иногда на площадку выйти с детьми погулять. Но в основном провожу время дома.
К тому, что футбола сейчас нет, отношусь спокойно – ну, что поделаешь, летом же мы живем без него. Ладно – футбол, вообще жизнь остановилась. Сейчас еще, подождите, экономический кризис жахнет. Поэтому остановка футбола – не самое страшное, что могло случиться.
Насчет заработков. Значительная часть нашей зарплаты идет за матчи. Поэтому, естественно, доходы сократились. Но на еду пока хватает. Комментаторы, которые на Окко вне штата, временно остались без работы».
Денис Казанский («Матч ТВ»)
«График работы существенно поменялся. Раньше были все выходные заняты, плюс Лига чемпионов, Лига Европы, хоккей. И с точки зрения комментирования теперь безделье. С другой стороны, я по-прежнему веду программу «Все на Матч!» – и приходится иногда приезжать в Останкино. К тому же у нас есть подкасты и шоу на ютубе, хоть и кропотливой работой это не назовешь.
Я давно планировал заняться своими зубами, и не было подходящей возможности, потому что из-за этого надо выбывать дня на три-четыре. Сейчас в эту паузу как раз решил все сделать. По футболу, разумеется, скучаю, но тратить время есть на что. Это, конечно, чтение. Это игра в плейстейшн по сети с друзьями. И самое главное – это попытка побольше поговорить с детьми.
Пока трудно говорить о каком-то серьезном влиянии на финансы. Мы же все-таки полмесяца работали, и это как-то спасает. Но если пауза затянется, тогда будет действительно сложная ситуация.
Из сторонних проектов сейчас есть один – «Что? Где? Когда?», для меня это очень важно. Я был на первой игре и, надеюсь, попаду на вторую, если не отменят. В какой-то степени это тоже работа, ей можно заняться, но опять же – один раз в неделю.
Еще один дикий минус ситуации – закрытые катки. Нет возможности играть в хоккей, посещать зал – вот это с точки зрения ЗОЖ тяжелый период. Но потихонечку погода налаживается, а это значит, что будет возможность приступить к беговым упражнениям, чтобы держать себя в форме.
С коллегами поддерживаю общение через плейстейшн. С Сергеем Кривохарченко бьемся в Fortnite, а с Нобелем Арустамяном − в фифу».
Павел Занозин («Первый канал»)
«Из шести моих работ осталась одна. Единственная, не связанная со спортом – эфиры программы «Доброе утро». Поэтому работаю я существенно меньше и, естественно, немного грущу. Хотя прекрасно понимаю, что у коллег ситуация еще хуже, им делать вообще нечего, так что мое положение можно считать неплохим.
К такому количеству свободного времени я не привык, но постепенно понимаю, как его можно потратить. Провожу больше времени с семьей, читаю, катаюсь на велосипеде, смотрю сериалы, играю в покер. При этом по работе, конечно, скучаю. Очень не хватает путешествий.
Уже сорвались запланированные командировки в Монреаль и Стокгольм, отпуск в Израиле. А потом должны были последовать чемпионат мира по хоккею в Швейцарии, Евро и Олимпиада. Вместо этого предстоит практически пустое лето. Надо адаптироваться к новой реальности.
В деньгах я пока практически не потерял. Разве что слетели небольшие гонорары на «Телеспорте» и уменьшилось количество прогнозов, которые я записываю в интернете. Возможно, с течением времени потери увеличатся, но сейчас – опять же по сравнению с другими – жаловаться не на что».
Роман Нагучев («Матч ТВ»)
«У комментаторов и ведущих сейчас есть расписание – это студии и чемпионат Белоруссии. Особенности подготовки немножко поменялись, потому что раньше ты комментировал три матча в неделю и мог выбирать, какие игры представляют живой интерес, какие требуют более тщательной подготовки, какие попроще. А сейчас чемпионат Белоруссии расставляет другие приоритеты – все матчи важные. Зритель заметит любой просчет, нужно готовиться, как частному детективу.
Я совершенно спокойно себя чувствую. У меня ни паники, ни проблем со здоровьем. Мне немного скучно, но я играю в фифу – это то, что меня развлекает. Я за последние два года столько времени провел в командировках, что сейчас мы с женой наверстываем: смотрим сериалы, играем в приставку, хотим скачать Mortal Kombat. Иногда хожу на работу, когда есть эфиры. Думаю освоить твитч (стрим-площадку), хотя кому я на фиг интересен.
По футболу я очень скучаю, в том числе потому, что не могу в него играть. Посмотреть футбол можно в записи, а выбрать компанию поиграть сейчас невозможно. И это очень грустно, потому что организм требует побегать. Тем более мы пятого апреля собирались играть с «Амкалом», но теперь матч сдвинется на лето, скорее всего.
На доходы все это влияет, потому что зарплата комментатора складывается из количества эфиров. Их стало гораздо меньше – значит, по итогам месяца будет соответствующий доход. Кроме того, приличную большую часть заработка составляет ведение мероприятий. Их тоже пока нет.
Мы с Димой Шнякиным посчитали, что отмены Евро, Олимпиады и других событий – очень серьезно ударят по бюджету. Учитывая, что у Димы квартира в ипотеке, маленький ребенок, то для него это прям серьезный удар. У меня семья пока что скромнее, есть накопления, тут чуть полегче. А вот когда у тебя есть финансовые обязательства – это уже проблема. Это не только комментаторов касается, а вообще всех.
Поэтому летом нужно будет что-то придумать, чтобы дополнительно заработать. Но, надеюсь, что все вернется как можно скорее и уже об этом думать не надо будет. Самое главное – чтобы оставалась основная работа, а со всем остальным как-нибудь разберусь.
Гораздо чувствительнее, чем по кошельку, меня по творческим планам ударило. Потому что я сейчас делаю свою программу под Евро-2020. Проект в целом универсальный и может выйти в любое время, но он связан с большим количеством переездов. Мы уже посетили большую часть стран и городов, которые я запланировал. Там 12 матчей чемпионатов Европы прошлого, и нужно было общаться с разными людьми, футболистами, тренерами... Например, мы не успели съездить в Италию и Францию. На озере Комо нас ждал Давид Трезеге, но теперь непонятно, что делать с его историями о золотом голе Евро-2000. Они пока лежат вопросами на бумаге, нерассказанные. И вот, к сожалению, это застопорилось. Все эти человеческие истории приходится как-то доснимать, выкручиваться. А это то, что должно было быть более живым, интересным и технологичным. Очень не хочется, чтобы от этого пострадало качество. Это довольно амбициозная история, и мне бы не хотелось, чтобы она провалилась».
Артем Борисов (TeleSport, Сила ТВ)
«Надо сказать, что в первый же день карантина я, как человек последовательный, сразу заболел. Ну, легкая простуда, без вирусов, симпатично отоспался пару дней.
Отсутствие футбола на меня, как ни странно, производит воодушевляющее впечатление. Когда мир приостановил свою ежедневную гонку, я с удовольствием поддался и тоже перестал гнаться.
Это не теория, это мои личные комплексы, но в качестве читателя/слушателя/зрителя я побаиваюсь бесконечности рутинных событий (и сюда же добавляем флуд вокруг этих событий, тоже бесконечный в наше время) – во-первых, потому что не успеваю за ними уследить, во-вторых, потому что на сколько-нибудь крупном масштабе они мало что стоят. Моментально оказывается, что все мелкое многократно описано и даже мнения уже высказаны. Меняются фамилии, названия клубов. По этой же причине всеописанности я побаиваюсь рутинных событий и в качестве автора.
Таким образом, когда у меня есть выбор, я, конечно, лучше почитаю про Евгения Онегина, а не про игрока «Шеффилд Юнайтед». И сам попробую посмотреть на какой-нибудь «Милан» скорее с точки зрения истории человечества, а не с точки зрения того, кто сегодня вышел на правом фланге. Я утрирую и обозначаю полюса − обычно получается что-то среднее. И повторяю, что это мои комплексы, о да. Но это именно то, что я пытаюсь делать, например, у себя в телеграме и в подкастах – выходить на большие смыслы.
А сейчас, когда мир остановился, малых смыслов и не осталось, непроходимой рутины не осталось. Это время моего удовольствия, правда.
Я несу огромные (для себя) финансовые потери, потому что на «Телеспорте» сегодня нечего комментировать, но форсировать новый заработок нынче все равно неоткуда. Спортивные медиа держатся на букмекерах, а букмекеры подморозились. Кроме того, рушится не только моя персональная экономика, рушится планетарная экономика, и не только из-за вируса. Было бы странно сейчас куда-то истерически бежать, даже если бы хотелось опять в гонку.
В общем, я хочу пересидеть катастрофу, читая книжки, читая Воннегута, не думая о последней булочке. Дурак, конечно, но куда деваться. Если разорюсь – поеду в деревню, буду что-нибудь там возделывать. Выживем».