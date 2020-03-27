Как комментаторы живут без трансляций и что сейчас с деньгами? Рассказывают Стогниенко, Казанский, Нагучев и другие

Уже сорвались запланированные командировки в Монреаль и Стокгольм, отпуск в Израиле. А потом должны были последовать чемпионат мира по хоккею в Швейцарии, Евро и Олимпиада. Вместо этого предстоит практически пустое лето. Надо адаптироваться к новой реальности.

В деньгах я пока практически не потерял. Разве что слетели небольшие гонорары на «Телеспорте» и уменьшилось количество прогнозов, которые я записываю в интернете. Возможно, с течением времени потери увеличатся, но сейчас – опять же по сравнению с другими – жаловаться не на что».

Роман Нагучев («Матч ТВ»)

«У комментаторов и ведущих сейчас есть расписание – это студии и чемпионат Белоруссии. Особенности подготовки немножко поменялись, потому что раньше ты комментировал три матча в неделю и мог выбирать, какие игры представляют живой интерес, какие требуют более тщательной подготовки, какие попроще. А сейчас чемпионат Белоруссии расставляет другие приоритеты – все матчи важные. Зритель заметит любой просчет, нужно готовиться, как частному детективу.

Я совершенно спокойно себя чувствую. У меня ни паники, ни проблем со здоровьем. Мне немного скучно, но я играю в фифу – это то, что меня развлекает. Я за последние два года столько времени провел в командировках, что сейчас мы с женой наверстываем: смотрим сериалы, играем в приставку, хотим скачать Mortal Kombat. Иногда хожу на работу, когда есть эфиры. Думаю освоить твитч (стрим-площадку), хотя кому я на фиг интересен.

По футболу я очень скучаю, в том числе потому, что не могу в него играть. Посмотреть футбол можно в записи, а выбрать компанию поиграть сейчас невозможно. И это очень грустно, потому что организм требует побегать. Тем более мы пятого апреля собирались играть с «Амкалом», но теперь матч сдвинется на лето, скорее всего.

На доходы все это влияет, потому что зарплата комментатора складывается из количества эфиров. Их стало гораздо меньше – значит, по итогам месяца будет соответствующий доход. Кроме того, приличную большую часть заработка составляет ведение мероприятий. Их тоже пока нет.

Мы с Димой Шнякиным посчитали, что отмены Евро, Олимпиады и других событий – очень серьезно ударят по бюджету. Учитывая, что у Димы квартира в ипотеке, маленький ребенок, то для него это прям серьезный удар. У меня семья пока что скромнее, есть накопления, тут чуть полегче. А вот когда у тебя есть финансовые обязательства – это уже проблема. Это не только комментаторов касается, а вообще всех.