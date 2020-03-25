Роналду верит, что скорость и траектория полета мяча изменяются, если бить по ниппелю. Мы разобрали это с физиками
Криштиану Роналду забил 55 голов прямым ударом со штрафного, в трех случаях делал это дважды за матч (как Месси), но в «Ювентусе» тормознул по статистике. Два года он не закладывал классическую параболу, которую шлифовал со старта взрослой карьеры. Последний раз от Роналду прилетало Испании на ЧМ-2018. В «Реале» залетали хиты:
После появления в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году Роналду погрузился в технику исполнения штрафных ударов, оставался после тренировок и отрабатывал их вместе с Гиггзом и Руни. Дополнительно он нагружал Эдвина ван дер Сара расспросами о психологии вратарей и мыслях при назначенных в их ворота штрафных ударах. Отполированное мастерство – гол «Портсмуту» в 2008 году прямым ударом со штрафного. Вратарь Дэвид Джеймс рассмеялся, когда мяч пролетел мимо него, а Алекс Фергюсон назвал тот гол одним из лучших, который когда-либо видел.
Возможно, все дело в ударе по ниппелю. Роналду ставит мяч так, чтобы ниппель смотрел на него. Прямой зависимости нет, но предположений много: это придает удару дополнительную силу, меняет траекторию в воздухе или добавляет колебаний, что мешает вратарям. Тренер «МЮ» Майк Фелан подтверждает гипотезу: «Многие игроки пытались бить туда, где находится ниппель. Роналду был учеником этого».
В «Манчестер Юнайтед» магию Роналду объясняли не ниппелем, а натренированностью и качеством современных мячей:
• «Свободные удары Роналду – невероятные, лучшие голы, которые я видел. Он постоянно отрабатывал штрафные удары на тренировках и оставался, когда все уходили», – экс-капитан Неманья Видич.
• «Он отрабатывает штрафные каждую тренировку, нанося не менее 30 ударов. Мы используем другие мячи, и я никогда не видел, чтобы он уделял внимание ниппелю. Это практика – ничего более», – экс-главный тренер Алекс Фергюсон.
• «Роналду эксплуатирует новые мячи. Больше нет тех дерьмовых мячей, которые были в мое время. Теперь это космические шары, летающие повсюду. Роналду это понимает, и некоторые из его штрафных ударов двигаются так, как в пляжном футболе», – добавляет Майк Фелан.
Сейчас в «Челси» крепнет Мэйсон Маунт, который в академии ориентировался на Роналду и его фишку с ниппелем. «Я пытаюсь бить штрафные, как Роналду. Бейте по ниппелю, и мяч полетит. Это все, что необходимо – нужный угол, нужная траектория», – раскладывал маленький Маунт. Посмотрите, что он делал в академии:
Сам Роналду не раскрывает, помогает ли ему удар по ниппелю при штрафных или это психологический фокус:
• «Я не буду его [секрет] раскрывать, потому что так дам козырь конкурентам. Я могу только констатировать успех или неудачу в момент выполнения штрафного удара, что напрямую связано с положением тела, с тем, как футболист бежит к мячу, и как ставит ноги. В этот момент я думаю только о том, в какую сторону ворот пробью».
• «Важны не бутсы, а техника – удар, тело, стиль, голова и руки. Некоторые люди думают, что нужно просто бить по ниппелю, чтобы добиться нужного полета мяча, но это не так. Профессионалы знают: это не тайна, а техника, и у меня она есть. 50 лет назад мяч был другим, как и бутсы, но я думаю, что все равно забивал бы им со штрафных».
И что, тема с ниппелем реально работает?
Вот версия кандидата физико-математических наук Алексея Понятова в материале «Причудливый полет мяча» в журнале «Наука и жизнь», в которой не исключается влияние ниппеля на траекторию полета мяча: «Вихри с разных сторон мяча отрываются неодновременно и в разных точках, положение которых зависит от свойств поверхности, в первую очередь от количества и формы швов, соединяющих части оболочки мяча. Сильно влияют также отличие формы мяча от круглой (правила FIFA допускают отклонения от идеально круглой формы до 1,5%) и его небольшое вращение, а у старых мячей – наличие клапана.
В результате при небольшой скорости мяч начинает вилять в воздухе из стороны в сторону. Этот эффект легко заметить на легком надувном пляжном мяче или на привязанном воздушном шарике, который обдувается ветерком. Бразильцы образно называют виляющий удар «pombo semasa» – «голубь без крыла», имея в виду, что мяч в полете вдруг дергается в сторону, как птица, пытающаяся взмахнуть одним крылом. В футболе мяч, как правило, не успевает вильнуть более одного раза.
Говорят, что в старые времена были умельцы, которые располагали перед ударом мяч с клапаном в определенном положении, чтобы гарантированно добиться подобного результата. Современные симметричные и гладкие мячи более предсказуемы, зато летят быстрее».
«Гол» связался с физиками: возможно, удар по ниппелю исключает изменение сопротивления воздуха во время полета мяча
Валерий, трижды сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов:
«Это практическая физика. Тут вопрос с плотностью той области, где расположен ниппель. Предполагаю, что она более плотная. Отсюда вывод, что удар будет более упругий, чем по другой части мяча. Так как удар более упругий, то надо понимать, что импульс, отданный мячу, больше, чем при обычном ударе. Более упругий – значит, должна быть большая скорость.
Сложная траектория? Скорее всего, дело в неоднородности места закрепления ниппеля (тут стоит посмотреть на мяч изнутри). Так как удар происходит по неоднородной составляющей мяча, то он может получиться центральным со стороны наблюдателя, но косым с точки зрения физики и геометрии.
Бильярд представьте. Бьем одним шаром в центр другого. Значит, траектория шара будет прямая, которая есть продолжение кия. Теперь мяч и бутсы. Принцип тот же, но. Представьте, что вы бьете (опять бильярд) первым шаром в центр второго, но он неоднородный (симметричный, но левая часть – легкий пластик, вторая – тяжелый) – мяч получится крученный, хоть и центральный удар. Со стороны кажется, что удар действительно центральный, но траектория не прямая, а какая-то сложная.
Траектория удара Роналду? Я думаю, что ниппель симметричен по однородности и получилась бы прямая траектория. Это вопрос, как он сам бьет и под каким углом. Как девять зон на шаре в бильярде + он его точно подкручивает, поэтому траектория сложная.
Скорее всего, ответ не в ударе в ниппель, чтобы получить большую скорость и сложную траекторию. Траекторию он давно натренировал. Это нужно, чтобы мяч относительно его удара был сбалансирован для точного выполнения заранее отработанного удара. Ниппель нужно ставить в центр, чтобы он никак не повлиял на симметрию распределения энергии удара по мячу.
Считаю, что Криштиану может так же заложить и обычный резиновый идеально симметричный мяч без всяких ниппелей. Может, с меньшей дистанции и меньшей скоростью (футбольные мячи не просто так же имеют определенную конструкцию), но так же виртуозно».
Тимур Протон, преподаватель онлайн-школы Easy Peasy
«Я сам играю и могу сказать, что удар по ниппелю не делает удар сильнее, а траекторию – непредсказуемой. Если исполнять наклбол правильно, то мяч в любом случае полетит по замысловатой траектории.
Удар Роналду по ниппелю? Думаю, это его ощущения. Не уверен, что он измерял это с помощью Smart Ball [мяч со встроенными датчиками для отслеживания силы удара, траектории и точности]. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что там увеличение будет на 20-30 км/ч.
Единственная веская причина бить по ниппелю – исключить преждевременное изменение сопротивления воздуха. Обратная сторона от ниппеля – «чистая». Узор на обратной стороне спроектирован инженерами в аэродинамических трубах, то есть потоки воздуха распределяются по нему. Если же бить таким образом, что ниппель идет впереди, то велика вероятность, что углубление негативно повлияет на полет из-за дополнительного сопротивления».