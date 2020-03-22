Уход Роналдиньо из «Барсы» – до сих пор загадка. Гвардиола сразу отказался от него, а боссы обвиняли в лишнем весе
Сезон-2006/07 стал последним громким для Роналдиньо в «Барселоне». «Барса» тогда заняла в чемпионате Испании второе место (как и «Реал», набрала 76 очков, но проиграла титул по личным встречам), добралась до 1/8 финала ЛЧ. Роналдиньо был богом той команды: много забивал (21 гол в 32 матчах Примеры), достаточно отдавал (8 ассистов), а Райкард считал его безальтернативным футболистом старта.
Идиллия разрушилась на следующий год. Из-за травмы (порвал сухожилие) он пролечился более сотни дней, набрал лишнего веса и поконфликтовал с руководством клуба. Потом главным тренером «Барсы» стал Пеп Гвардиола, и на этом карьера Роналдиньо в Испании закончилась.
Гвардиола сразу затеял перестройку, Роналдиньо же не входил в его планы
«Я не знаю, что будет с Роналдиньо. У него поменялось отношение к делу. Да, я знаю, что у него есть несколько лишних килограммов. Плюс эта ужасная травма. Летом нас ждет перестройка, не знаю, что будет с Роналдиньо. Надеюсь, он вернется и будет важной частью в жизни клуба», – говорил бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта в начале 2008-го.
План Лапорта про место Роналдиньо в клубе был рассчитан на случай, если Райкард останется в команде. На тот момент это был практически невозможный сценарий. Райкард проигрывал ключевые матчи в Примере (в итоге занял третье место, уступив вторую строчку «Вильярреалу»), он второй год подряд оставался без финала ЛЧ (дошел только до полуфинала, где проиграл «Манчестер Юнайтед»).
Из-за неудовлетворительных результатов под сомнением было и место Лапорта. Поэтому он и затеял масштабные изменения. Райкарда летом-2008 прогнали из клуба, обвинив во всех последних неудачах команды, а на его место позвали Пепа Гвардиолу. Новый тренер сразу же озвучил первичный курс развития команды – перестройка и избавление от неликвидных персонажей. В число таких попадал и Роналдиньо.
Гвардиоле не нравилось, что Райкард выстраивал «Барсу» вокруг Роналдиньо. По его мнению, это останавливало Месси в развитии и мешало ему стать новым лидером команды. На второй пресс-конференции в качестве тренера «Барсы» Гвардиола озвучил свои мысли: «Нас ждет перестройка. За оставшееся (перед стартом сезона-2008/09) время мы омолодим состав и пригласим новых игроков. Что касается Роналдиньо, Деку и Это’О: эти футболисты не входят в мои планы на новый сезон».
Есть две взаимодополняющие друг друга версии, почему закончились отношения Роналдиньо с «Барселоной»:
1. Он встречался с Гвардиолой и просил его пересмотреть планы на сезон: по мнению Роналдиньо, он все еще мог стать важной частичкой в системе «Барсы». Гвардиола отказался.
2. Сразу же после ухода Райкарда Роналдиньо попытался продлить контракт с «Барсой» на 4 года на тех же условиях. Боссы клубы предложили ему два сезона и плохие условия. Роналдиньо посчитал это оскорблением и отказался.
Роналдиньо молчал и не комментировал свой уход из «Барселоны». Лишь в 2017-м он рассказал некоторые подробности того трансфера: «Я ушел из «Барсы» не из-за Гвардиолы. Мы были в хороших отношениях и с Гвардиолой, и с его штабом. Это было исключительно мое решение, мне нужны были перемены».
Ради работы с Анчелотти Роналдиньо отклонил предложения от «Манчестер Сити», который мечтал выстроить вокруг него команду
После встреч с Гвардиолой Роналдиньо почти сразу же принял предложение «Милана». Его очень привлекала возможность сотрудничества с Анчелотти, который за год до этого выиграл ЛЧ.
«Барселоне» было изначально все равно, куда продавать Роналдиньо. В этой ситуации они позволили игроку лично выбирать вариант для продолжения карьеры. Вариантов было не так уж и много. Испанские СМИ называли:
- «Манчестер Сити».
- «Реал» (но сразу опровергали этот переход прошлым в «Барсе» и отличными отношениями с ее болельщиками).
- «Ливерпуль» (но не подкрепляли этот вариант доказательствами).
- «ПСЖ» (но журналисты писали, что Роналдиньо не нравился чемпионат Франции со слабой конкуренцией).
«Манчестер Сити» был самым реальным вариантом. «Сити» выходил на Роналдиньо в середине сезона-2007/08 и вернулся к нему летом 2008-го. Они даже предложили «Барсе» 25,5 миллиона евро за Роналдиньо – это было самым большим предложением за него.
По данным The Guardian, представители «Ман Сити» неоднократно встречались с Роналдиньо, предлагали ему огромную зарплату (даже больше, чем у него была в «Барсе») и говорили, как он важен для будущего клуба. Роналдиньо отказался – его совсем не убедили обещания «Сити», да и чемпионат Англии ему не особо нравился.
Параллельно с «Манчестер Сити» с Роналдиньо вел переговоры и «Милан» (тот же The Guardian писал: «Милан» предложил за игрока 24 миллиона, что все равно устраивало «Барсу»). Роналдиньо согласился. Во-первых, потому что в клубе было полно бразильцев – Кака, Эмерсон, Пато и Дида (друг Роналдиньо в жизни) разрекламировали «Милан». Во-вторых, Роналдиньо понравился личный интерес Анчелотти.
Анчелотти пару раз летал в Испанию ради переговоров по Роналдиньо. В первый раз он договорился с Лапортом о встрече с игроком. Во второй – убедил Роналдиньо присоединиться к «Милану». В начале 2008-го он сказал, что заинтересован в Роналдиньо, но заполучить его будет крайне тяжело. В реальности же переговоры с игроком продлились всего несколько часов – так быстро они договорились по условиям личного контракта и длительности соглашения.
Роналдиньо провел в «Милане» три года, временами выдавал красивый футбол, но так и не вернулся к форме, которую набрал в 2006-м. В 2014 году у Анчелотти спросили о том трансфере Роналдиньо. И Анчелотти ответил: «Я не спал сутки – настолько я радовался трансферу Ронни. Он был хорош, но не настолько, чтобы по итогам сотрудничества с ним я бы мог охарактеризовать этот переход сильно удачным для «Милана».