«Если можешь – не выходи из дома». Популярный экс-вратарь Игита связал призыв c легендарной ошибкой в игре ЧМ
Владимир Стогниенко рассказал в твиттере, как известный колумбийский голкипер Рене Игита призвал не выходить из дома из-за распространения коронавируса.
Рене Игите сейчас 53 года. Во время карьеры игрока он всего лишь один сезон провел в Европе (за «Вальядолид»), но был известен по всему миру. Он пропустил ЧМ-1994, потому что сидел в тюрьме по обвинению за похищение ребенка, но так и не получил никаких обвинений, а позже придумал «удар скорпиона», выбив мяч из ворот ногами в прыжке в товарищеской игре на «Уэмбли».
«Если можешь оставаться дома – не выходи», – написал Игита в твиттере, напомнив, чем еще он знаменит. Именно его далекий и неоправданный выход из ворот в матче чемпионата мира-1990 Камерун – Колумбия стоил колумбийцам выхода в четвертьфинал – Игиту обокрал Роже Милла и забил в пустые ворота.
Видео гола вы можете легко найти в интернете.
Милла вспоминал позже, что ему повезло с голом, так как он играл в одной команде с колумбийцем Вальдераммой, который показывал ему, как Игита любит обводить соперников за пределами своей штрафной. Милла учел этот момент, сделал дубль и отправил Колумбию домой (2:1), зафиксировав главную сенсацию ЧМ-1990 – выход Камеруна в четвертьфинал. Соавтором сенсации фактически стал Рене Игита.
Несмотря на эту ошибку Игиту обожали в Колумбии. Сейчас он использовал известный эпизод 30-летней давности в разгар пандемии – сделал предупреждение и заодно пошутил над собой.