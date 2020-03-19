Бывший игрок «Кардиффа» умер в 35 лет, упав с лестницы в пабе. Он раньше играл против юного Руни, его тренировал Сульшер

Питер Уиттингем играл за «Астон Виллу», «Кардифф» и «Блэкберн», ездил в аренды в «Бернли» и «Дерби». С «Кардиффом» он добирался до финала Кубка Англии и провел за клуб более 400 матчей. Завершил карьеру полтора года назад.

Уиттингем умер в 35 лет. Поздним вечером 7 марта в городе Барри (11 км от Кардиффа) полицейские зафиксировали: из-за падения в пабе мужчина получил травму головы и был доставлен в больницу Кардиффа. Доказательств того, что травма заработана в результате каких-либо насильственных действий, не было.

Спустя 11 дней стало известно, что в больнице находится именно Уиттингем. В баре он смотрел матч Кубка шести наций по регби. Голову он повредил, упав с лестницы. В больнице Уиттингема подключили к аппарату жизнеобеспечения. Его отключили, когда врачи сказали, что шансов нет.

«Кардифф» сообщил о смерти своего бывшего игрока.