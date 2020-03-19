Питер Уиттингем
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Кардифф Сити
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#Питер Уиттингем #Футбол #Кардифф Сити

Бывший игрок «Кардиффа» умер в 35 лет, упав с лестницы в пабе. Он раньше играл против юного Руни, его тренировал Сульшер

19 марта, 21:15

«Кардифф»

Питер Уиттингем играл за «Астон Виллу», «Кардифф» и «Блэкберн», ездил в аренды в «Бернли» и «Дерби». С «Кардиффом» он добирался до финала Кубка Англии и провел за клуб более 400 матчей. Завершил карьеру полтора года назад.

Уиттингем умер в 35 лет. Поздним вечером 7 марта в городе Барри (11 км от Кардиффа) полицейские зафиксировали: из-за падения в пабе мужчина получил травму головы и был доставлен в больницу Кардиффа. Доказательств того, что травма заработана в результате каких-либо насильственных действий, не было.

Спустя 11 дней стало известно, что в больнице находится именно Уиттингем. В баре он смотрел матч Кубка шести наций по регби. Голову он повредил, упав с лестницы. В больнице Уиттингема подключили к аппарату жизнеобеспечения. Его отключили, когда врачи сказали, что шансов нет.

«Кардифф» сообщил о смерти своего бывшего игрока.

Очень многие клубы, включая «Арсенал» и «Тоттенхэм» выразили соболезнования. Написала и «Боруссия».

В сезоне-2001/02 Уиттингем выигрывал с «Астон Виллой» Молодежный кубок, в финале превзойдя «Эвертон», за который забивал юный Уэйн Руни. Уиттингем дважды становился игроком года по версии фанатов «Кардиффа», но не всегда с ними ладил. «Никогда не видел, чтобы болельщики вели себя так – освистывали конкретного игрока», – удивился игравший за «Кардифф» Крэйг Беллами. Дело былов 2014 году, в том матче «Кардиффу» помогал арендованный у «МЮ» Вилфрид Заа, а тренировал клуб Уле-Гуннар Сульшер.

Уиттингема заменили через 39 минут. Автор Metro Бенджамин Джеймс осудил фанатов за реакцию. В то время у Уиттингема не очень шла игра, а «Кардифф» из девяти матчей до этого выиграл всего два. Жертвой оказался футболист, которого называли одним из лучших в истории клуба.

Для абсолютного большинства фанатов Уиттингем – легенда. Даже имея предложения от клубов АПЛ, он не хотел уходить из «Кардиффа», поэтому переподписывал контракты заново. Перед сезоном-2014/15 он сказал, что далеко не всегда уходы его партнеров были верными решениями, а он сам в «Кардиффе» счастлив и живет только этим клубом.

«Кардифф»

Пару историй про него рассказал Пол Аббандонато для WalesOnline: «Первая – несколько лет назад Уиттингема для интервью позвали в редакцию – он всем очень понравился как человек: сразу же согласился, был улыбчив и вежлив, а после этого побежал на клубный автобус – «Кардифф» выезжал на игру с «Престоном». 

Вторая – в матчах ветеранов против молодых игроков первым выбором среди своих сверстников всегда был Уиттингем: победившая команда забивала обычно голов 30, 25 из которых – на счету Уиттингема. Настолько он был хорош».

«Очень грустно слышать о смерти Питера Уиттингема. Он был фантастическим футболистом и невероятным человеком. Мне очень нравилось работать с ним в «Кардиффе», – отреагировал на печальную новость Сульшер.

Грустит о бывшем партнере по клубу Арон Рэмзи.

Звезда «Лестера» Джеймс Мэддисон не играл с Уиттингемом, но очень расстроен. Он всегда восхищался его футбольными навыками и левой ногой, которая забила много штрафных.

У Уиттингема остался сын и беременная жена Аманда.

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