Турция до сих пор не остановила чемпионат. Звезда «Трабзонспора» Оби Микел сам разорвал контракт и уехал к семье

В июле Джон Оби Микел (помните, как он играл за «Челси»?) подписал двухлетний контракт с турецким «Трабзонспором». Почти за 9 месяцев Оби Микел сыграл 19 матчей. «Трабзонспор» при нем взлетел на первое место, хотя положение шаткое: у «Истанбула», идущего на втором месте, столько же очков (53); отрыв «Трабзона» от третьей строчки всего 3 балла.

Футбольная Европа закрыта на карантин, но Турция продолжает чемпионат (там просто матчи при пустых трибунах). Основания на это есть – до некоторого момента времени Турция была страной, которая меньше всего пострадала от коронавируса (власти сообщали всего о нескольких зараженных). Сейчас карта распространения вируса по миру говорит о 98 случаях заболевания.

Джон Оби Микел уже наехал на Федерацию футбола Турции за решение продолжать сезон: «В жизни есть нечто большее, чем футбол. Я не чувствую себя комфортно, я не хочу играть в футбол в этой ситуации. Каждый должен быть дома со своими семьями и близкими в это смутное время. Сезон следует отменить, потому что мир переживает такие бурные времена».

В комментариях c ним согласились Дрогба и Фалькао.