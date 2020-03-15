«Полиция штрафует людей, когда они выходят без уважительной причины». Итальянец рассказывает о жизни на карантине

Сейчас люди все еще очень обеспокоены. Но, к счастью, мы очень объединены, мы помогаем друг другу. Нам понадобятся месяцы, чтобы нормализовать ситуацию и вернуться к нормальной жизни. Но мы должны быть сильными и терпеливыми.

Честно говоря, на мою жизнь вирус не особо повлиял: я все так же занимаюсь своим делом и провожу время с семьей. У меня появилось свободное время, которое я могу потратить на себя. Я почти всегда сижу дома: выхожу на улицу 1-2 раза в неделю. Но если мне или кому-нибудь из близких нужно выйти на улицу, то мы обязательно делаем это в маске и с антисептиком в кармане.

На жизнь моих друзей коронавирус тоже не особо повлиял. К счастью, среди моих знакомых нет заразившихся. Многие из них, как и я, работают из дома. Коронавирус несколько изменил восприятие реальности итальянцев. Теперь мы стали бдительнее и осторожнее. Еще я думаю, что коронавирус изменил наше отношение к людям. Потом, когда эта история закончится, мы будем относиться друг к другу несколько иначе».

Еще Стефано просит передать напутствие для жителей России:

«Будьте осторожны, избегайте контактов с людьми, у которых есть симптомы. Я не эксперт, поэтому не могу давать вам четкие указания. Поэтому просто прислушивайтесь к властям и выполняйте все, что они вам говорят. В противном случае вы сделаете хуже не только себе, но и друзьям, близким и тем, кто рядом с вами