«Полиция штрафует людей, когда они выходят без уважительной причины». Итальянец рассказывает о жизни на карантине
Италия становится следующим после Китая эпицентром коронавируса. Карта распространения вируса показывает: там более 21 тысячи зараженных и около 1500 погибших.
Сейчас Италия полностью изолирована. Власти страны приняли беспрецедентные меры карантина. В городах закрыты бары, рестораны, пабы; временно закрываются магазины розничной торговли (кроме продуктовых и аптек), под запретом любые массовые мероприятия, а целые семьи сутками сидят дома.
Мы попросили жителя Милана Стефано Конфорти рассказать, как изнутри устроен государственный карантин и что сейчас чувствуют миллионы итальянцев.
«Потом, когда история с вирусом закончится, мы будем относиться друг к другу иначе»
«Вообще, я живу и работаю в Милане. Но сейчас, когда волна коронавируса накрыла Италию, я вернулся к себе домой на озеро Комо. Я работаю стратегом в области цифрового маркетинга. Но из-за коронавируса уже три недели не хожу в офис – работаю из дома. Мой начальник говорит, что это очень непростой вариант. Но тут ничего не поделаешь.
Ситуация в стране очень тяжелая. Но здорово, что люди помогают друг другу. Мы можем выйти из своих домов только по серьезным причинам – за едой и лекарствами. Поэтому многие сейчас тоже работают из дома. Так будет, пока Ломбардия (область на севере Италии со столицей в Милане) полностью закрыта.
В интернете есть фото из магазинов Италии, где пустые прилавки и почти нет еды. Это даже немного злит. Эти фото сделаны в самом начале, когда вирус только начал распространяться. Сейчас с этим все нормально, в супермаркетах много еды. Как и обычно. Если мне нужны продукты, я просто иду в ближайший магазин. Еще есть службы доставки, некоторые пользуются ими.
Полиция штрафует людей, когда они выходят без уважительной причины. Специальные службы контролируют улицы, потому что последнее указание властей запрещает даже выходить из дома, чтобы люди не контактировали друг с другом.
Сейчас люди все еще очень обеспокоены. Но, к счастью, мы очень объединены, мы помогаем друг другу. Нам понадобятся месяцы, чтобы нормализовать ситуацию и вернуться к нормальной жизни. Но мы должны быть сильными и терпеливыми.
Честно говоря, на мою жизнь вирус не особо повлиял: я все так же занимаюсь своим делом и провожу время с семьей. У меня появилось свободное время, которое я могу потратить на себя. Я почти всегда сижу дома: выхожу на улицу 1-2 раза в неделю. Но если мне или кому-нибудь из близких нужно выйти на улицу, то мы обязательно делаем это в маске и с антисептиком в кармане.
На жизнь моих друзей коронавирус тоже не особо повлиял. К счастью, среди моих знакомых нет заразившихся. Многие из них, как и я, работают из дома. Коронавирус несколько изменил восприятие реальности итальянцев. Теперь мы стали бдительнее и осторожнее. Еще я думаю, что коронавирус изменил наше отношение к людям. Потом, когда эта история закончится, мы будем относиться друг к другу несколько иначе».
Еще Стефано просит передать напутствие для жителей России:
«Будьте осторожны, избегайте контактов с людьми, у которых есть симптомы. Я не эксперт, поэтому не могу давать вам четкие указания. Поэтому просто прислушивайтесь к властям и выполняйте все, что они вам говорят. В противном случае вы сделаете хуже не только себе, но и друзьям, близким и тем, кто рядом с вами
Я бы не сказал, что коронавирус нужно бояться. Но запомните: это очень сильный вирус, и его нельзя недооценивать. Это не обычный грипп».