Новый матч Тедеско в России – еще одна желтая карточка. В «Спартаке» только у трех игроков предупреждений больше, чем у него
Доменико Тедеско бурно начал карьеру в России – в пяти первых матчах получил три желтые карточки. На тот момент (конец ноября) многие ждали, что Тедеско получит еще одну желтую карточку, что означало бы пропуск матча с «Зенитом». Но следующую желтую увидел перед собой только в середине марта.
В матче с «Оренбургом» Тедеско получил свою четвертую желтую карточку – в первом тайме он слишком эмоционально спорил с арбитром Казарцевым. Вместе с Тедеско желтую получил еще и его ассистент – Андреас Хинкель.
Согласно регламенту Премьер-лиги, следующий матч (c «Арсеналом») Тедеско пропускает (и стал первым тренером в РПЛ, дисквалифицированным на один матч из-за перебора желтых карточек). В рейтинге по желтым карточкам в «Спартаке» он входит в семерку:
1 место – Бакаев – 6 (ж.к.).
2-3 места – Жиго, Гулиев (5 ж.к.).
3-7 места – Джикия, Кутепов, Умяров, Тедеско (4 ж.к.).