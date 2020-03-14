Новый матч Тедеско в России – еще одна желтая карточка. В «Спартаке» только у трех игроков предупреждений больше, чем у него

Доменико Тедеско бурно начал карьеру в России – в пяти первых матчах получил три желтые карточки. На тот момент (конец ноября) многие ждали, что Тедеско получит еще одну желтую карточку, что означало бы пропуск матча с «Зенитом». Но следующую желтую увидел перед собой только в середине марта.

В матче с «Оренбургом» Тедеско получил свою четвертую желтую карточку – в первом тайме он слишком эмоционально спорил с арбитром Казарцевым. Вместе с Тедеско желтую получил еще и его ассистент – Андреас Хинкель.