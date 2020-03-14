Коронавирус и зарплаты в НБА: игроки теряют определенную часть от контрактов и переводят деньги сотрудникам арен

Из-за коронавируса остановлен сезон НБА. На данный момент известно, что матчей не будет 30 дней, но карантин в Лиге может продлиться из-за неудовлетворительной ситуации с вирусом в мире.

НБА уже порекомендовала баскетболистам проводить все время дома и тренироваться там же, не выходя в места массового скопления людей. Отсутствие матчей сильно влияет на финансы игроков. Так сайт Front Office Sports посчитал, что за время карантина игроки НБА (а их более 450) суммарно потеряют 654 миллиона долларов. Сайт объяснил это тем, что зарплата и премии большинства игроков зависят от количества проведенных матчей. Нет игр – нет денег.

Журналисты ESPN добавили к этой теме пару фактов. Клубы НБА все же должны выплачивать игрокам определенные суммы по контрактам. Но, согласно пункту 39 из статьи 5 Коллективного соглашения НБА, баскетболисты теряют определенную часть от зарплаты из-за отмены матчей, произошедших в ходе непредвиденных ситуаций (в число которых входят эпидемии, стихийные бедствия, войны и так далее).

Дальнейшие выплаты в сезоне будут зависеть от того, доиграет ли НБА этот сезон.

С этой темой уже согласились некоторые игроки НБА. Например, Си Джей Макколум (тот самый игрок «Портленда», который в своем твиттере без конца говорил о коронавирусе – об этом у нас есть текст) написал: «Нет игр – нет денег. Надеюсь, все будут здоровы».