Как не заразиться коронавирусом? Маска точно помогает? Инфекция опасна или все раздуто? Отвечают три разных врача

3. Есть ли лекарства, предотвращающие заражение?

• Татьяна Чебаева: Вакцины нет, из медикаментозного только противовирусные препараты, оксолиновая мазь, которую каждые два часа нужно наносить на внутреннюю поверхность носовых ходов.

• Руслан Джукаев: В настоящее время лекарства для предотвращения заболевания не рекомендуют. Просто их нет. Даже лекарств для этиотропного лечения нет. Имеются экспериментальные лекарства для лечения в стадии разработки, такие как «Лопинавир»/ «Ритонавир» (это «Калетра», которая используется для лечения ВИЧ), «Рибавирин» (используется для лечения гепатита С и РС-инфекции), «Ремдесивир» (используется для лечения Эбола).И лекарства на основе моноклональных антител.

• Анна Лукина: Вакцина против вируса находится на стадии разработки, специфических лекарств нет. Нужно укреплять иммунитет – полноценно и сбалансированно питаться, избегать переохлаждения.

4. Носить маску – надежная защита?

• Татьяна Чебаева: Маска эффективна только в первые полтора часа .

• Руслан Джукаев: Не совсем надежная. Также зависит от качества маски. Носить маску в большей степени должен потенциальный или настоящий больной.

• Анна Лукина: Маска не защищает от заражения, эта мера больше для самоуспокоения.

5. У меня признаки простуды и я паникую, что это коронавирус – как определиться и что делать?

• Татьяна Чебаева: Определиться сложно, так как симптоматика очень схожа, но по большей части коронавирус протекает бессимптомно, паниковать не стоит, так как всегда все это делается для того, чтобы навести панику на население.

• Руслан Джукаев: Если у вас эпидемиологический анамнез спокоен – не было потенциального контакта с источником инфекции или если вы не были в очаге вспышки инфекции, ничего не нужно делать – это обычная простуда. Но если вы были в очаге инфекции или в контакте с приезжими из очага инфекции, то следует оставаться дома и сообщить об этом в скорую помощь или в поликлинику.

• Анна Лукина: Не паниковать и посетить терапевта. Если вы выезжали за это время за границу или бывали в регионах, где зарегистрированы вспышки коронавирусной инфекции, то обратиться в приемное отделение ближайшей инфекционной больницы.