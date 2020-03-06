Полиция проводит обыски в офисах юриста Роналду, агента Жорже Мендеша и португальских клубов. Это часть расследования по делу об отмывании денег
Португальские налоговые органы заявили о расследовании после нескольких проверок, которые проводились с 2015 года. Службы интересуются делами по возможному отмыванию денег.
Португальская полиция провела массовые обыски как последний этап операции Fora de Jogo (в переводе – «Офсайд»). Всего их было 76. Где они проводились:
- В офисах и домах агента Жорже Мендеша;
- В офисе Карлоса Осорио – юриста Криштиану Роналду;
- В офисах португальских клубов, как топовых («Порту», «Бенфики», «Спортинга», «Браги»), так и середняков-аутсайдеров («Маритиму», «Портимоненсе», «Эшторила»);
- В домах бывших и действующих игроков «Порту» – Касильяса, Макси Перерйры, Данилу и Джексона Мартинеса.
Сообщается, что среди прочих дел под подозрение попали трансферы Касильяса, Фалькао и Хамеса.
«Порту» и «Бенфика» выпустили заявления, где подтвердили информацию об обысках в их офисах. Касильяс также подтвердил факт обысков и пояснил, что прозрачность – это один из его принципов.
Португальское СМИ Sabado отмечает, что обыски проводятся по поводу контрактов футболистов, прав на них, комиссионных платежей третьим лицам. Клубы, тренеры и игроки подозреваются в использовании фиктивных бухгалтерских документов и завышенных расходов, чьи величины расходов – на бумаге и реальные – сильно отличаются. Из-за этого государство недополучает миллионы евро в виде неуплаченных налогов.
Расследовать возможные преступления в Португалии стали после шумного дела о задержании 30-летнего Руя Пинту – предполагаемого создателя Football Leaks. Как раз в 2015 году на сайте публиковались подробности по контрактам игроков и связям клубов с судьями.
Пинту сидит в тюрьме уже год, интервью с ним публиковали в конце 2019-го. С тех пор УЕФА запретил «Ман Сити» два года играть в Лиге чемпионов. О нарушениях английского клуба Football Leaks тоже писали.