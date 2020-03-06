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Со стадии 1/4 Кубок Англии разыграют только команды АПЛ. Такое – всего пятый раз в 139-летней истории

06 марта, 10:37

www.imago-images.de / Global Look Press

Это стало известно по итогам матчей 1/8 финала Кубка Англии. На этой стадии участвовало сразу шесть команд из второй и третьей по силе лиг страны, но вылетели все.

Восемь команд, попавших в 1/4, играют в АПЛ. Пары следующие:

  • «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал»;
  • «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»;
  • «Норвич» – «Манчестер Юнайтед»;
  • «Лестер» – «Челси».

В 139-летней истории Кубка это всего пятый случай. Предыдущие четыре раза были в сезонах-1894/95, 1895/96, 1995/96 и 2005/06.

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