Датский клуб закрыл на карантин из-за коронавируса топ-менеджеров и футболистов. Потому что на матч пришел один зараженный

Из игроков «Брондбю» с Каленбергом контактировал защитник Джоэл Кабонго. Вместе с ним под карантин попали девять представителей клубной администрации (включая генерального директора), аналитик, спортивный психолог и помощник тренера.

По «Люнгбю» ситуация тоже сложная: три игрока из первой команды уже помещены в карантин. Это Мартин Орнсков, Каспер Йоргенсен и Патрик да Силва. Никаких признаков заболевания у них пока не обнаружили. «Люнгбю» сотрудничает с «Брондбю» и призывает фанатов звонить в клуб, чтобы избежать массового заражения людей.

Дания подтвердила первый случай заражения коронавирусом в стране еще 27 февраля. Символичный последний пост в инстаграме Каленберга – фото с сыном, одетым в итальянскую форму. Сделано оно летом 2019 года, но сейчас именно Италия сейчас больше остальных стран Европы страдает от коронавируса – там переносят спортивные соревнования или вообще проводят их без зрителей.