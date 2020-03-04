Интересное о соперниках России. В директора Сербии стреляли, турки хитрят с высотой поля дома, тренер Венгрии тащит игроков 30+

У Сербии все в порядке с составом, но там много скандалов

Милинкович-Савич, Митрович, Йович, Коларов – у Сербии полно звезд. Но часто успехи на футбольном поле перекрываются какими-то скандалами.

Главный за последнее время связан с Лукой Йовичем. В сентябре сербы играли с Люксембургом – но на тот матч Йович не поехал, сославшись на болезненное состояние. Через 4 дня после этой игры был матч у «Реала», и там уже вышел Йович – правда, на три минуты, но сути это не меняет.

AS пишет, что тренерский штаб сборной Сербии обиделся на Йовича, поэтому не вызвал его на товарищеский матч с Парагваем и отборочный матч на Евро-2020 с Литвой. Слух перерос в скандал, и за Йовича даже оправдывался его отец: «Меня раздражает то, что в последнее время о Луке говорят много плохого, хотя он этого не заслуживает. Он патриот».

Еще один неприятный момент связан с уже бывшим директором Федерации футбола Сербии Дарко Ковачевичем. В начале 2020-го на него было совершено покушение – сначала Ковачевич вместе с женой были обстреляны возле своего дома в Афинах. Потом неизвестные сожгли его машину.

Ковачевича неоднократно допрашивала сербская полиция, но он утверждал: вряд ли покушение как-то связано с его деятельностью в сборной Сербии – там он выполнял свою работу качественно, и у него не было ни с кем конфликтов. Версия от сербской прессы – Ковачевич знал что-то о фигурантах скандала с договорными матчами в Испании. В покушении же обвиняют бывшего одноклубника Ковачевича Рауля Браво, но он свою вину отрицает.