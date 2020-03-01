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#Лига 1 #Футбол #Лион #Сент-Этьен

200 фанатов «Лиона» и «Сент-Этьена» подрались в центре города. Били друг друга дубинками, но разбежались после первой сирены

01 марта, 17:57

«Лион» – «Сент-Этьен» – одно из самых огненных дерби Франции. И болельщики этих команд доказали это в жестком махаче за день до матча.

В драке в самом центре Лиона поучаствовали более 200 человек. Среди них оказались представители известных фанатских группировок: ткачи («Лион») и Magic Fans («Сент-Этьен»). Драка продолжалась совсем недолго, фанатов быстро разогнала полиция.

Так драка выглядела со стороны:

А вот так выглядела улица после того, как фанатов разогнала полиция.

На земле лежат дубинки и ножи. На первом видео хоорошо видно, что болельщики забрасывали друг друга еще и файерами, бутылками и камнями.

Всего в ходе этой драки пострадали 9 человек (предположительно это было фанаты «Сент-Этьена») – три человека доставлены в больницу с травмами головы средней тяжести.

Фанатам из группировки Magic Fans руководство Лиги 1 уже несколько раз запрещало приезжать на стадион в Лион, чтобы не провоцировать столкновения (особо активным болельщикам «Лиона» тоже не дают пройти на стадион на выездных матчах против «Сент-Этьена»). После запрета на этот матч они в социальных сетях объявили: «Нам надоели бесконечные запреты. Мы приедем и полностью захватим центр Лиона. Пусть в следующий раз для вас это будет уроком».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: официальный сайт Сент-Этьена
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