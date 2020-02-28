За год Фролов в одних воротах в Самаре отбил и пенальти «Крыльев», и пенальти «Оренбурга». Просто он играл за разные команды

В первом матче весенней части чемпионата России сыграли «Крылья Советов» и «Оренбург». Матч завершился ничьей – 1:1, а одним из лучших игроков матча стал голкипер «Крыльев» Евгений Фролов. На его счету 6 отраженных ударов и один отбитый пенальти.

В первом тайме он отбил пенальти, поставленный за Срджана Мияйловича – разобрался с ударом Деспотовича.

Забавный факт мы заметили в твиттере журналиста Sports.ru Александра Дорского. Фролов во второй раз подряд отражает пенальти в матче «Крыльев Советов» и «Оренбурга» в Самаре. В этом сезоне он отбил пенальти, играя за «Крылья». В прошлом – играя за «Оренбург».