Игрок «Ливерпуля» закончил в 29 из-за той же болезни, что убила Риксена. Теперь развивает фонд для других больных
Воспитанник «Ливерпуля» Стивен Дарби завершил карьеру осенью 2018-го. Он сыграл семь матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах и больше запомнился в низших дивизионах. Например, более 200 матчей отыграл за «Брэдфорд».
Затем играл за «Болтон» в Чемпионшипе, но в возрасте 29 лет завершил карьеру из-за бокового амиотрофического склероза – неизлечимого заболевания нервной системы, которая приводит к параличу и последующей атрофии мышц. В сентябре 2019 года из-за этой болезни умер Фернандо Риксен.
Дарби вместе с Крисом Риммером (фанат «Ливерпуля) основал фонд Darby Rimmer MND Foundation для борьбы с болезнью. 23 февраля «Ливерпуль» сообщил, что Дарби получил чек на сумму 4145 фунтов для своего фонда. Его вручили тренер команды U-23 Нил Кричли и руководитель бизнес-операций Эндрю Паулесленд.
«Собранные деньги пойдут семьям, у членов которых диагностирована эта болезнь. Мы надеемся найти лекарство, чтобы справиться с ней», – заявил Дарби.
«Мы пытаемся поддержать его в этот непростой момент, – сказал Кричли. – Он проделывает фантастическую работу в своем фонде, и мы стараемся помочь, насколько это возможно».
В июле 2019-го «Ливерпуль» и «Брэдфорд» (два бывших клуба Дарби) сыграли летом товарищеский матч при 24 тысячах фанатов. За «Ливерпуль» играли Ориги, Матип, Гомес, Фабиньо, Милнер и другие известные игроки. Все средства были направлены в фонд Дарби.
«Сыграл ли ты один матч за нас или 400 – не имеет значения, ты все равно один из нас», – сказал тогда Юрген Клопп. На матче присутствовала и жена Дарби – известная футболистка «Манчестер Сити» и капитан сборной Англии Стефани Хотон.
В тот день Милнер пожертвовал фонду Дарби 30 тысяч фунтов.