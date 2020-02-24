Турок из НБА лишен гражданства и разыскивается за поддержку лидера госпереворота. От него даже отрекся отец

«Бостон» на конец февраля третий на Востоке. Один из самых заметных игроков там – турок Энес Кантер.

Вкратце о нем:

27 лет назад родился в Цюрихе;

Начал карьеру в «Фенербахче»;

Был самым молодым игроком турецкой сборной на Евробаскете-2011, перед этим отказался играть на домашнем ЧМ-2010, где турки выиграли бронзу;

С 2011-го играл в НБА за «Юту», «Оклахому», «Нью-Йорк» и «Портленд», в «Бостоне» – с 2019-го.

У Кантера большая и серьезная история взаимоотношений с собственной страной. В Турции его обвиняют в терроризме, он получает угрозы, а семья публично отреклась от него.

Ниже – как все это произошло.