Гравина
Серия D
Футбол
Еще один способ наказать вратаря за пропущенный на последних минутах пенальти – замотать его скотчем и снять на видео
18 февраля, 11:46
Необычная ситуация из Серии D. В декабре «Гравина» сыграла вничью с «Аудаче Чериньола» (2:2). Голкипер «Гравины» на Андреа Лоливо при счете 1:1 пропустил пенальти.
«Гравина» отыгралась на 95 минуте, но в раздевалке партнеры по команде припомнили Лоливо пропущенный гол – замотали его скотчем, вынесли из раздевалки и засняли на видео.
Печально, что Лоливо после этого сыграл всего один матч. Точнее, 74 минуты – в матче с «Брендизи» он получил разрыв крестообразной связки.
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