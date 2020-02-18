В Лиге чемпионов теперь будут выбирать лучшего игрока матча

УЕФА учредил новую награду для Лиги чемпионов. Теперь по итогам каждого матча будет определяться его лучший игрок.

Это произойдет уже начиная со стадии 1/8 финала. Как сообщает УЕФА: «Футболист получит награду в знак признания его роли в решающих эпизодах, тактической зрелости, изобретательности, вдохновения, выдающейся техники и верности принципам «фэйр-плей».

Определять лучшего игрока матча будут звезды футбола.

В их числе тренеры сборных Англии и Бельгии – Саутгейт и Мартинес, известные в прошлом игроки Боннер, Каранка, Робби Кин, Контра и Фил Невилл, авторитетный юношеский тренер Хинес Мелендес, спортивный директор Руттенштайнер.

Лига чемпионов возобновляется 18 февраля матчами 1/8 финала «Атлетико» – «Ливерпуль» и «Боруссия» Д – «ПСЖ».