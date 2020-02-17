Ми-ми-ми: фанат «Лацио» пригнал из США на матч с «Интером», чтобы сделать девушке сюрприз-предложение на стадионе

Представьте, вы американка, живете во Флориде, встречаетесь с фанатом итальянского «Лацио». В середине февраля вы летите в Италию на футбол – команда вашего парня играет принципиальный матч с каким-то «Интером».

Вы на стадионе, до начала игры около получаса. Ваш парень говорит, что отойдет в туалет. Через пару минут вы слышите, как диктор на стадионе, при 60 тысячах зрителей, обращается к вам и спрашивает: «Тейлор, Тейлор, Тейлор, вы меня слышите? Вы выйдете за него замуж?»

В это время на поле вы замечаете мальчиков, подающих мячи, которые в куртках выстроились спиной к трибуне. И под голос диктора они по очереди снимают куртки, а у каждого на спине по одной букве: W, I, L, L, Y, U...

Все куртки сняты, а там – «Will you marry me?» (ты выйдешь за меня замуж?). Вас снимает камера, ваше лицо на табло стадиона.