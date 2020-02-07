В Польше любят не только Левандовски. Второй по популярности игрок лечился от зависимости, играл у Слуцкого и снимается в кино

В Польше трудно в плане имиджа угнаться за Робертом Левандовски. Он – главное медийное лицо, лучший футболист страны (с 2011-го только раз награду получал не Левандовски) на много лет, капитан и сильнейший игрок сборной.

Второй по популярности футболист в Польше – Камиль Гросицки. Неожиданная кандидатура, потому что в сборной Польши полно футболистов из топ-клубов, а Гросицки играет всего лишь за лучший клуб Чемпионшипа.

Кто такой Камиль Гросицки?

Карьера у Гросицки слишком средняя, чтобы стать ярким персонажем. Он 4 года провел в Польше (делал полугодичный перерыв на аренду в Швейцарию), отыграл 4 сезона в «Сивасспоре», съездил на 3 года в «Ренн». А с 2017-го играет в Англии.

Гросицки не очень известен среди российских болельщиков. Единственный факт, связывающий его с Россией – игра под руководством Леонида Слуцкого. Слуцкий заключил контракт с «Халлом» в 2017 году, в это же время в клубе появился и Гросицки.