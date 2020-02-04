Посмотрите, как китайская футболистка живет в закрытом из-за коронавируса городе Ухань – и тренируется прямо на крыше здания
Это футболистка сборной Китая Ван Шуан. Она живет в Ухане, где всем людям запрещено собираться в публичных местах из-за коронавируса. Спортивные соревнования отложены минимум до апреля, тренировочные поля сейчас не найти. Ван Шуан придумала выход из ситуации: вместе с братом они вышли на крышу и тренировались там.
Женская сборная Китая в этот момент заблокирована в отеле в Брисбене – там девушки тоже тренируются в ограниченных условиях. Команда проходит карантин, после которого сыграет в отборочном турнире на Олимпиаду. Игры изначально запланировали в Ухане, потом перенесли в Нанкин, а затем и в Сидней. Ван Шуан сборной Китая не поможет, потому что не успела вовремя покинуть Ухань.
Последний пост в инстаграме Ван Шуан был еще 14 января. Тогда она тренировалась в лучших условиях: