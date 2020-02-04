«Тамбов» отыграл полсезона в Саранске – в 400 км от дома. Сейчас переезжает в Нижний Новгород – еще на 100 км дальше

Как все развивалось

30 июня на официальном сайте «Тамбова» вышло заявление по поводу места проведения матчей. «Тамбов» тогда объявил, что «Мордовия Арена» – временный домашний стадион клуба. Резервной ареной «Тамбов» заявил «Арену Химки». «Стадион «Спартак», являющийся домашней ареной «Тамбова», в настоящий момент находится на реконструкции. Согласно прогнозам, в родных стенах команда начнет выступать осенью », – анонсировал «Тамбов».

13 июля «Гол» выпустил материал с неудобными вопросами к «Тамбову». Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков тогда рассказывал о реконструкции стадиона «Спартак». Он объяснил, что уже в октябре в город приедут команды РПЛ , а на реконструкцию арены выделили 150 миллионов рублей. Вот выдержка из июльского интервью Худякова:

«Что касается стройки, то достаточно двух месяцев, чтобы все возвести. У нас же не глобальная стройка. Нужно снести старую трибуну и возвести новую, которая доведет вместимость до 10 тысяч. Нам передали оборудование после чемпионата мира-2018, чтобы мы согласно всем мерам безопасности его установили. На возведение трибуны и создание хороших мест для раздевалок нужно 2-2,5 месяца».