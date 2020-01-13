Рецензия на «Дело Ричарда Джуэлла»: как Клинт Иствуд (опять) снял фильм о маленьком человеке в тисках системы − вокруг Олимпиады-96
«Дело Ричарда Джуэлла» – сороковой полнометражный фильм в режиссерской карьере Клинта Иствуда. В этот раз он взялся за рассказ реальной истории – о том, как простой охранник спас тысячи людей во время Олимпийских игр 1996 года, но в итоге сам стал жертвой. Объясняем, почему эта история заинтересовала режиссера и чего ожидать от главной премьеры недели.
Кто такой Ричард Джуэлл? Детские травмы, провальная карьера − и героизм, который спас сотни жизней
Ричард был ничем не примечательным толстячком из Джорджии. В четыре года он остался без отца и рос с отчимом, от которого и досталась фамилия Джуэлл. Но тот тоже бросил семью, как только Ричард поступил в колледж, – исчез, оставив записку, где называл себя неудачником и не верил в светлое будущее, чем навсегда оставил душевную рану матери ребенка Барбаре. Говорят, именно этот эпизод стал одной из причин одиночества Ричарда – якобы мать не отпускала его от себя и жестко критиковала всех потенциальных девушек. В будущем история «увальня, который в 30 лет живет с мамой» станет важным штришком к портрету обвиняемого.
Но как Джуэлл попал на ту Олимпиаду? Он всегда мечтал быть полицейским и очень старался во время обучения в академии, став одним из лучших выпускников своего года. Но карьера не задалась – и пришлось скитаться по мелким работенкам: перекладывать товары в магазине или подавать скрепки в офисе.
Первый опыт работы охранником тоже не сложился – статус надсмотрщика в тюрьме точно не профессия мечты, а служба в студенческом кампусе надолго привила Джуэллу неприязнь к пьяным подросткам и оставила шлейф на репутации. Он излишне старался, чтобы продвинуться по службе и стать настоящий полицейским, но его бесконечные советы и докапывания до мелочей приводили лишь к увольнениям.
Все изменилось в 1996 году – в Атланте, где Джуэлл прожил большую часть жизни, стартовали летние Олимпийские игры. Количество вакансий охранника резко возросло, и 33-летний неудачник сразу же ухватился за новую возможность. Джуэлл должен был следить за порядком в Парке Столетия – главной развлекательной площадке Игр, где постоянно устраивались шоу и концерты. Именно там 27 июля после полуночи неизвестный заложил самодельную бомбу прямо под технической вышкой.
Ричард первым заметил подозрительный рюкзак и поднял тревогу – коллеги и техработники долго насмехались над излишней дотошностью и правильностью Джуэлла, но в итоге она всех спасла. Прибывший на место специалист обнаружил бомбу, но обезвредить ее уже не успевал.
Проблему так же решил Джуэлл – он быстро организовал коллег и помог людям отойти как можно дальше, чтобы освободить периметр. Бомба взорвалась неожиданно – один человек погиб и сто получили ранения, но если бы не инициативность простого охранника, погибших было бы намного больше.
Ядро сюжета − как героя беспощадно превращают в злодея
Но самое интересное началось позже. СМИ мгновенно сделали Джуэлла американским героем. Но радость длилась недолго – ФБР никак не могло найти подозреваемого и, по аналогии с делами последних лет, проверило самого Джуэлла. Он попадал под портрет террориста-одиночки, который хочет сойти за героя: в 33 живет с мамой, плохо ладит с начальством, имеет навыки управления оружием и так далее. О подозрениях ФБР узнала журналистка Кэти Скраггс из Atlanta Journal-Constitution, мгновенно слепив сенсационную статью. Медийный образ Джуэлла изменился с героя на психопата, а десятки журналистов и агентов ФБР долгие месяцы не давали ему спокойной жизни.
Дело Ричарда Джуэлла стало одним из самых резонансных в истории США. Несправедливое обвинение и его последствия серьезно сказались на репутации ФБР и медиа в глазах общественности. Последовала серия судов, где его после многих часов заседаний все-таки оправдали.
Реальный террорист, который ночью 27 июля 1996 года, по телефону сообщил полиции о бомбе, Эрик Рудольф был пойман лишь через семь лет (его мотивом тогда был протест против абортов и гей-пропаганды).
Но рана на сердце семьи Джуэлл так и не зажила – мама погибшего от осложнений сахарного диабета Ричарда, плакала, читая сценарий к фильму.
Почему Иствуд снял кино об этой истории и что вообще он хотел нам сказать?
Клинт Иствуд, как и Дэвид Финчер, в последние годы все чаще снимает околодокументальное кино об истинном зле, которое наполняет реальный мир, и незаметных героях, которые с ним сражаются.
Почти каждая из картин Иствуда последнего десятилетия заметно отдает американским патриотизмом, республиканской моралью и восхвалением «маленького человека». Все они так же максимально близко воспроизводят реальные истории. «Снайпер» основан на биографии реального военного рекордсмена времен Ирака. «Чудо на Гудзоне» воссоздает несправедливый процесс над посадившими самолет на воду пилотами. В «Поезде на Париж» вообще снялись настоящие участники событий, предотвратившие теракт. А «Наркокурьер» основан на журналистском расследовании.
Позднему Клинту Иствуду будто бы уже совсем не интересны вестерны, боевики и гипертрофированные драмы. Он полностью погружается в пустыню реального, берет за основу сюжета старый-добрый мономиф и выворачивает его на изнанку. «Дело Ричарда Джуэлла», как и все последние фильмы режиссера, тоже о герое. Но все эти истории вовсе не об античных полубогах, а о простаках из американского захолустья.
Джуэлл внешне никак не тянет на всеобщего спасителя, да и легенда вокруг него толком не складывается. Но именно этим фильмом Иствуд твердо показывает, что героем человека делает не имидж, а поступки. Джуэлл множество раз повторял в фильме, что спас людей просто потому, что это его работа. Долг, который он, в отличие от многих, не задумываясь, принял бы и в любую другую секунду.
Но если есть герои, то должны быть и злодеи. На их место Иствуд помещает правительство и − особенно − массмедиа. Начиная сложную тему о негативном влиянии «пятой власти», престарелый режиссер порой заигрывается – образ героини Оливии Уайлд (той самой журналистки Кэти Скраггс) настолько утрирован и преувеличен, что газета Atlanta Journal-Constitution сразу после премьеры обвинила Иствуда в клевете и сексизме.
Да, в последних фильмах он часто суров, но всегда вовремя возвращается к полутонам, дав зрителям подумать самим. В конце концов, важно не авторское мнение, а вопросы, которые оно ставит: травля, несправедливость и фейковость любых современных образов – чрезвычайно актуальные темы, о которых большие режиссеры говорят все реже.
Так что: стоит ли смотреть?
Если вы фанат последних фильмов Иствуда – то да, потому что это действительно сильнейшая работа из всех вышеназванных. Также «Дело Ричарда Джуэлла» наверняка зайдет всем любителям процедуралов и детективов, основанных на реальных событиях. Особенно фанатам слегка старомодного кино.
Но, конечно, это никакой не шедевр и ни на какой из «Оскаров» явно не тянет. Иствуд повторяется во всех последних работах. Вот и «Дело Ричарда Джуэлла» – это те же его плюсы и минусы. Местами история по-стариковски наивна и категорична, местами (особенно в экспозиции) затянута, а иногда и вовсе скатывается к откровенным манипуляциям. Но если абстрагироваться от всего сопутствующего и поймать ритм повествования, то сюжет постепенно захватывает и заставляет сопереживать героям.
И в этом плане Иствуд постарался – сюжетные арки практически всех героев отлично продуманы, а персонажи логично развиваются. Здесь, конечно, велико влияние шикарного актерского состава. Исполнитель заглавной роли Пол Уолтер Хаузер (можете помнить его по «Тоня против всех» и «Черному клановцу») наконец-то раскрылся на полную и выдал едва ли не перформанс всей жизни – неслучайно сам Иствуд сказал, что Хаузер был создан для этой роли (сходство с хроникой действительно феноменальное).
Дуэт Хаузера с как всегда великолепным Сэмом Рокуэллом – вообще лучшее, что есть в фильме. Рокуэлл, продолжая тему мономифа, здесь играет своеобразного «магического помощника» – харизматичного адвоката, который появляется в критический момент, чтобы помочь герою. Все лучшие комедийные сцены – заслуга именно этих ребят. Кэти Бэйтс, сыгравшая маму Ричарда, только одним трогательным монологом наиграла на номинацию «Золотого Глобуса». А Оливия Уайлд и Джон Хэмм, пусть и не показали ничего феноменального, но вполне сносно вжились в злодейские образы.
«Дело Ричарда Джуэлла» – это не спортивная драма, не трагикомедия и точно не что-то в стиле шедевров Иствуда из нулевых («Гран-Торино» и «Малышки на миллион»). О самой Олимпиаде здесь минимум информации – крупицы атмосферы с музыкой из 90-х и забавная рифма забега рекордсмена Майкла Джонсона с расчетом времени похода Ричарда от места происшествия до телефона, выполненная с помощью параллельного монтажа. В остальном «Дело Ричарда Джуэлла» – это очень простая и маленькая, как и сам герой, история, которая говорит о глобальном и напоминает о простых истинах.
Иствуд живет в собственном времени, не думая о трендах и выбирая самого неподходящего главного героя для 2020 года. Но именно за феноменальное умение великого ковбоя стоять на своем мы его и любим. Все-таки именно это качество сворачивает горы, борется с любой силой и побеждает несправедливость.