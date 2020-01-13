Рецензия на «Дело Ричарда Джуэлла»: как Клинт Иствуд (опять) снял фильм о маленьком человеке в тисках системы − вокруг Олимпиады-96

«Дело Ричарда Джуэлла» – сороковой полнометражный фильм в режиссерской карьере Клинта Иствуда. В этот раз он взялся за рассказ реальной истории – о том, как простой охранник спас тысячи людей во время Олимпийских игр 1996 года, но в итоге сам стал жертвой. Объясняем, почему эта история заинтересовала режиссера и чего ожидать от главной премьеры недели.

Кто такой Ричард Джуэлл? Детские травмы, провальная карьера − и героизм, который спас сотни жизней

Ричард был ничем не примечательным толстячком из Джорджии. В четыре года он остался без отца и рос с отчимом, от которого и досталась фамилия Джуэлл. Но тот тоже бросил семью, как только Ричард поступил в колледж, – исчез, оставив записку, где называл себя неудачником и не верил в светлое будущее, чем навсегда оставил душевную рану матери ребенка Барбаре. Говорят, именно этот эпизод стал одной из причин одиночества Ричарда – якобы мать не отпускала его от себя и жестко критиковала всех потенциальных девушек. В будущем история «увальня, который в 30 лет живет с мамой» станет важным штришком к портрету обвиняемого.

Но как Джуэлл попал на ту Олимпиаду? Он всегда мечтал быть полицейским и очень старался во время обучения в академии, став одним из лучших выпускников своего года. Но карьера не задалась – и пришлось скитаться по мелким работенкам: перекладывать товары в магазине или подавать скрепки в офисе.