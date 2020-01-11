Гайд по юношеской Олимпиаде. Что это такое? Чем отличается от Универсиады? Где смотреть? За какими историями последить?

Что это вообще такое?

Юношеская Олимпиада во многом похожа на взрослую. Летние и зимние соревнования проходят раз в четыре года. Каждые два года получается чередование турниров, хотя история современных юношеских игр насчитывает всего десять лет. В 2010-м впервые провели летнюю Олимпиаду, в 2012-м – зимнюю. Получается, что зимняя Олимпиада-2020 – только третье подобное юношеское соревнование.

Олимпиада среди юношей была и раньше, но называлась по-другому. С 1998 года проводились Всемирные юношеские игры, которые постоянно ставили в календарь за год до взрослой Олимпиады. Первые Всемирные юношеские игры прошли в Москве. Россия претендовала и на зимнюю Олимпиаду в 2020-м (Сочи), но в финальный список претендентов попали Швейцария и Румыния. Выиграла швейцарская Лозанна.

Хоккей, биатлон, фигурное катание, лыжные гонки, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек, конькобежный спорт, бобслей, скелетон, санный спорт, сноуборд, керлинг, фристайл, ски-альпинизм – все виды спорта, представленные на зимней Олимпиаде-2020.