История комикс-масок Обамеянга (Человек-паук, Бэтмен, Черная Пантера). Так он празднует голы и дни рождения близких
В матче 1/4 Лиги Европы против «Ренна» форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг забил гол и отпраздновал его, надев спрятанную заранее маску Черной Пантеры. Однозначно перформанс недели.
Черная Пантера – супергерой комиксов Marvel. По сюжету он король вымышленной африканской страны Ваканды, которая хранит секреты развития технологий и самый прочный металл вибраниум (тоже вымышленный), из которого делают самое надежное оружение комикс-вселенной.
С 2018-го Черная Пантера – важный персонаж современной культуры. Marvel выпустила сольный фильм об истории этого героя, который позиционируется как проект в поддержку темнокожих и который номинировался на «Оскар» за лучший фильм года.
Еще пантеры – национальный символ его родного Габона. «Мне нужна была маска, которая идентифицирует меня», – объяснил Обамеянг.
Этот перформанс с супергеройскими масками для Обамеянга – уже пятый в карьере.
Вот как было раньше.
Февраль-2015: Бэтмен и Робин
Обамеянг праздновал гол в рурском дерби против «Шальке» вместе с партнером Марко Ройсом. Тот достал маску Робина – напарника и младшего друга Бэтмена. Сам Обамеянг, конечно, нацепил костюм главной звезды комиксов DC.
Он выбрал ее не потому, что считал ее круче. Просто Обамеянг – давний любитель Бэтмена. Он даже выстригал его эмблему летучей мыши на висках и носил кеды со стразами.
Апрель-2015: Человек-паук
Матч против «Баварии» и самый популярный супергерой современности. Позднее он даст эту маску партнеру по «Боруссии» Кевину Гросскройцу.
Апрель-2017: Веном (или Спаун?)
Снова матч против «Баварии». Обамеянг достал самую спорную свою маску. До конца непонятно, кто это. Самая популярная версия – это Веном. Один из злодеев (иногда он выступает как антигерой – то есть когда плохой парень борется с еще более плохими парнями) Marvel – инопланетный симбиот, который забирает тело человека под свой контроль и дает ему всякие суперсилы.
Другое мнение, что это маска Спауна – мрачного жестокого героя от издательства Image Comics, который получил суперсилы после сделки с дьяволом.
Год назад в интервью для клубных медиа «Арсенала» Обамеянг рассказал про свою фишку с празднованием:
«Первый раз, когда я надел маску, был в «Сент-Этьенне» с Человеком-Пауком. Это дань уважения нашему голкиперу Жереми Жано, который однажды вышел на поле в костюме Паука и сыграл так матч. Безумно! Я надел маску в его день рождения, чтобы отпраздновать это.
Во второй раз я надел маску Бэтмена специально для дня рождения сына. Мы с Ройсом играли их дуэт с Робином».
Кстати, у идеи Обамеянга есть одна важная проблема. Международные правила запрещают такие празднования, и за каждое из них Обамеянг получит желтую карточку.