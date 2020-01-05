Кубок Англии
Футбол
Хосеп Гвардиола
Александр Зинченко
Челси
Манчестер Сити
Порт Вейл
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кубок Англии #Футбол #Манчестер Сити #Челси #Хосеп Гвардиола #Александр Зинченко #Порт Вейл

Три истории из Кубка Англии: Зинченко-мем, «Порт Вейл» пришел в раздевалку «Сити» ради селфи, ретро-майки от «Челси»

05 января, 21:18

Зинченко отпраздновал гол жестом Мбаппе

«Манчестер Сити» обыграл «Порт Вейл» (4:1), а одним из героев встречи стал Александр Зинченко. В первом тайме он забил гол и отпраздновал его фирменным жестом Килиана Мбаппе, скрестив руки на груди. Вроде и достижение (забил за «Сити» впервые за 360 дней), но в социальных сетях над Зинченко смеются.

«Кто-нибудь, напомните Зинченко, что он забил команде из Лиги 2».

Тут сравнили с Мбаппе.

«Зинченко, когда забил команде «Манчестер Сити» U-18 на тренировке».

Футболисты «Порт Вейла» пришли в раздевалку «Манчестер Сити» ради фотографий

После матча «Ман Сити» и «Порт Вейла» гости пришли в раздевалку «Сити» на фотосессию. Получились такие кадры:

Пепу понравилась акция: «Круто, что мы встретились. Я видел тренера и спортивного директора «Порт Вейла». Мы все одинаковы, мы все играем в футбол. Пусть мы играем на разных уровнях, но мечты у всех одинаковы».

«Челси» играл в ретрофутболках – это отсылка к легендарной победе

«Челси» пять раз в истории побеждал в Кубке Англии. Первая победа случилась 50 лет назад – в 1970 году «Челси» обыграл «Лидс» со счетом 2:1. И клуб решил вспомнить эту победу.

Комплект составлен из майки и шорт синего цвета и желтых гетр. Логотипы спонсоров напечатаны в синем цвете. На груди – эмблема «Челси» из 1970 года.

В такой форме «Челси» обыграл «Ипспвич» (2:0) и вышел в следующий раунд Кубка Англии.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de,
Еще тексты о формах и празднованиях:
Такие разные празднования от Салаха: встает в позы из йоги, изображает петуха (что-что?)
«Ювентус» представил форму с фамилиями на арабском языке. Для разработки позвали художника
«Боруссия» вышла в черной форме в честь 110-летия. Этот вариант – отсылка к истории
Шум вокруг adidas и новой формы России. Говорят, и игроки, и РФС недовольны
Дзюба забил гол в порванной майке. Под ней была другая – с его празднованием
Морган изобразила чаепитие во время празднования. Ее сразу назвали королевой Англии
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кубок Англии
#Футбол
#Манчестер Сити
#Челси
#Хосеп Гвардиола
#Александр Зинченко
#Порт Вейл