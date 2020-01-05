Три истории из Кубка Англии: Зинченко-мем, «Порт Вейл» пришел в раздевалку «Сити» ради селфи, ретро-майки от «Челси»
Зинченко отпраздновал гол жестом Мбаппе
«Манчестер Сити» обыграл «Порт Вейл» (4:1), а одним из героев встречи стал Александр Зинченко. В первом тайме он забил гол и отпраздновал его фирменным жестом Килиана Мбаппе, скрестив руки на груди. Вроде и достижение (забил за «Сити» впервые за 360 дней), но в социальных сетях над Зинченко смеются.
«Кто-нибудь, напомните Зинченко, что он забил команде из Лиги 2».
Тут сравнили с Мбаппе.
«Зинченко, когда забил команде «Манчестер Сити» U-18 на тренировке».
Футболисты «Порт Вейла» пришли в раздевалку «Манчестер Сити» ради фотографий
После матча «Ман Сити» и «Порт Вейла» гости пришли в раздевалку «Сити» на фотосессию. Получились такие кадры:
Пепу понравилась акция: «Круто, что мы встретились. Я видел тренера и спортивного директора «Порт Вейла». Мы все одинаковы, мы все играем в футбол. Пусть мы играем на разных уровнях, но мечты у всех одинаковы».
«Челси» играл в ретрофутболках – это отсылка к легендарной победе
«Челси» пять раз в истории побеждал в Кубке Англии. Первая победа случилась 50 лет назад – в 1970 году «Челси» обыграл «Лидс» со счетом 2:1. И клуб решил вспомнить эту победу.
Комплект составлен из майки и шорт синего цвета и желтых гетр. Логотипы спонсоров напечатаны в синем цвете. На груди – эмблема «Челси» из 1970 года.
В такой форме «Челси» обыграл «Ипспвич» (2:0) и вышел в следующий раунд Кубка Англии.