Три истории из Кубка Англии: Зинченко-мем, «Порт Вейл» пришел в раздевалку «Сити» ради селфи, ретро-майки от «Челси»

Пепу понравилась акция: «Круто, что мы встретились. Я видел тренера и спортивного директора «Порт Вейла». Мы все одинаковы, мы все играем в футбол. Пусть мы играем на разных уровнях, но мечты у всех одинаковы».

«Челси» играл в ретрофутболках – это отсылка к легендарной победе

«Челси» пять раз в истории побеждал в Кубке Англии. Первая победа случилась 50 лет назад – в 1970 году «Челси» обыграл «Лидс» со счетом 2:1. И клуб решил вспомнить эту победу.

Комплект составлен из майки и шорт синего цвета и желтых гетр. Логотипы спонсоров напечатаны в синем цвете. На груди – эмблема «Челси» из 1970 года.