«Реал» опять вываливает кучу денег за парня из Бразилии. Сейчас – за нового Кака, фаната Зизу и чемпиона в 17 лет

Позапрошлым летом «Реал» вывалил 45 миллионов евро за несовершеннолетнего Винисиуса из «Фламенго», прошлым – столько же за 18-летнего Родриго из «Сантоса».

Теперь нового лета ждать не стали. По информации Marca, на днях свершится еще один дорогостоящий трансфер – полузащитник «Фламенго» Рейньер перейдет за 30 миллионов. Трансфер оформят через пару недель – когда Рейньеру исполнится 18 лет.

Винисиус был заметен, Родриго уже ярко проявил себя. Чем интересен третий юный бразилец, которого ждут в январе?