Кланяйтесь: Лука Дончич – умница, гений и солнечный европеец, который захватит НБА
В НБА происходит смена власти, но глаза направлены не только в борьбу за трон. Сейчас всех интересует история улыбчивого словенца, который творит чудеса на паркете и ведет «Даллас» к первому за долгое время плей-офф. «Luka Magic» – вот лейтмотив этого сезона НБА. Лука Дончич уже на второй год в лиге вошел в топ звезд американского баскетбола и доказывает, что там он железно и надолго.
Далеко не каждый звездный европеец адаптируется под скорость и атлетизм современной НБА. Но качественные европейцы в лиге всегда ценились – в первую очередь из-за грамотной школы баскетбола. Поставленный стабильный бросок и пригодные физические параметры – вот ключ для попадания в лучшую тусовку планеты для всех парней из Европы.
Уезжают только лучшие и самые талантливые: Боян Богданович, Эван Фурнье, Данило Галлинари, Горан Драгич, MVP Евролиги-2015 Неманья Бьелица. Все они перерастали уровень евробаскета и уезжали в НБА – но стали лишь ролевиками или не построили долгосрочную карьеру. Тони Паркер и братья Газоли – приятные исключения.
Но даже Пау Газоль в прайм карьеры не был полноценным игроком-франчайзом: лишь Робином для Коби.
Никола Йокич талантлив, но неспособен вести за собой команду в поздних стадиях плей-офф.
Яннис – атлетический фрик с нигерийскими корнями. Но его баскетбольный интеллект пока не позволяет говорить о больших победах.
Лишь один белый европеец в истории смог покорить НБА и выиграть чемпионат как первая звезда. Его имя – Дирк Новицки. И именно в его команду случайно попал Лука Дончич.
В детстве Дончич увлекался не только баскетболом. Он активно занимался футболом, катался на скейтборде и пробовал дзюдо. Его отец Саша Дончич – в прошлом профессиональный баскетболист, а также местный тренер. Благодаря отцу Дончич с двух лет бегал с мячом в руках и осваивал азы. «Я всегда играл с парнями, которым было 9 или 10 лет. У них было больше опыта, они были больше и быстрее меня. Поэтому приходилось обыгрывать их своей головой и пониманием игры».
Мать Мириам Потербин занималась бегом с барьерами, а сейчас успешно работает моделью и ведет инстаграм. После развода с отцом Дончича она самостоятельно воспитывала сына, но говорит следующее: «У меня отличные отношения с Лукой. Несмотря на юный возраст, он самостоятельно принимал и принимает решения. Мы общаемся, но финальное слово всегда за ним. Лука до сих пор делает только верные шаги. Мы помогаем друг другу, но у меня своя жизнь, а у него своя». Понятно, что Дончич с детства обладает невероятным целеполаганием и интуицией.
«Лука − забавный парень и такой ребенок в душе. Несколько минут назад в раздевалке он спросил меня, играю ли я сегодня. Мне кажется, он просто пошутил. Но я должен был посоветовать ему проверить мой твиттер», – смеется инсайдер «Далласа» Дуэйн Прайс. Дончич умеет создать вокруг себя благоприятную доверительную атмосферу, чтобы затем в ней творить.
Ключевой фигурой для юного Дончича стал тренер «Олимпии Любляна» Жерней Смольникар: «Он тренировал меня пять лет, пока я не переехал в «Реал Мадрид». Он был очень важен для меня. Помню, как однажды получил плохую оценку в школе, и Жерней в качестве наказания запретил мне тренироваться! Поэтому потом меня были только хорошие оценки – я хотел играть!».
Дончич всегда считался вундеркиндом, но параллельно оставался скромным и простым парнем. Попав в первую команду «Реала» уже в 15 лет, он предпочел учиться у опытных лидеров. Серхио Родригес и Серхио Юль помогли адаптироваться в гранде. Именно готовность учиться, а не сразу лезть на первые роли – одно из главных качеств Дончича. Он разумно подходит к каждому этапу карьеры и рассудительно смотрит на жизнь. Поэтому победа в Евробаскете-2017 со сборной Словении, последующая победа в Евролиге-2018 с «Реалом», приукрашенная титулом MVP в 19 лет, никак не повлияла на него. Зазвездиться и сдуться – история не о Луке.
«Дончич не должен быть первым пиком на Драфте-2018. Мне наплевать, что представляет из себя этот мальчик из Европы».
«Если ты работаешь в офисе команды НБА, ты не должен думать, кого выбирать под первым пиком. Единственная важная вещь сейчас – брать лучшего игрока из доступных. Я абсолютно убежден, что это Деандре Эйтон».
Это мнения пары экспертов перед драфтом. Скептически настроенные люди не брали в расчет, что до приезда Дончич несколько лет играл в Европе против полноценных взрослых профессионалов. В то время как его конкуренты по драфту соревновались с другими сырыми проспектами в NCAA (студенческая американская лига).
«Даллас» поднялись на драфте за Дончичем, отдав в сделке только что выбранного Трэя Янга и будущий пик 2019 года. Владелец команды, опытный Марк Кьюбан, прекрасно знал, кого берет. Дончич сидел рядом с близкими, когда оглашали выбор «Атланты», и сдержанно улыбался. До официального обмена временно надел кепку «Хоукс», как и полагается на церемонии. Хотя уже понимал, что он теперь «Ковбой». Все команды остались довольны выборами. А Андре Игудала в твиттере отметил, что у Дончича очень привлекательная мама.
Что же делает Дончича настолько исключительным? Он не обладает привычным для звезд НБА атлетизмом, его тело выглядит нескладно. Уникальный скилл Дончича – баскетбольный IQ. Сложно представить, но всего в 20 лет Лука уверенно идет в пятерке кандидатов на звание MVP. «Дончич – детская версия Леброна с меньшим атлетизмом», – пишет чемпион НБА Кендрик Перкинс.
И постоянные сравнения с Леброном не случайны: Лука бьет рекорды по трипл-даблам и полностью генерирует игру команды в нападении. Он уже обладает многими ключевыми баскетбольными навыками, доведенными до элитного уровня. Будь то стэп-бэк, как у Хардена, или пас в любую точку площадки, как у Криса Пола – Дончич владеет богатым арсеналом движений. Американские баскетбольные тренеры в деталях разбирают принятые им за доли секунды решения и аплодируют. Улыбаясь, он дурачит лучших защитников лиги ложными движениями и неожиданными ходами. Дончич одновременно дает результат и делает шоу, поэтому им восхищается все баскетбольное комьюнити. А ведь парень не сыграл и 100 матчей в НБА.
29,3 очка, 9,6 подбора, 8,9 передачи в среднем за игру и третье место «Далласа» в западной мясорубке. Кажется, что карьера Дончича – это сценарий супергеройского фильма о мальчике-вундеркинде.
«Когда ты слишком много думаешь, ты не играешь так хорошо. А когда ты не задумываешься, ты получаешь удовольствие и просто играешь в баскетбол. Большинство моих лучших игр были сыграны, когда я просто кайфовал».
Есть культовый фильм о баскетболе с Дензелом Вашингтоном – «Его игра». И вся баскетбольная история Дончича – тоже его игра, в которой НБА – основная карта с самыми элитными игроками. И Лука Дончич здесь новый и абсолютно уникальный персонаж. На паркете он одновременно играет и играется в баскетбол, пока фанаты «Далласа» скандируют «Halleluka!». Лука в ответ привычно улыбается и делает результат.
Дирк Новицки оставил дом в надежных руках.