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#ПАОК #Футбол #Димитрис Пелкас

ПАОК сделал ролик по фильму «Один дома»: команда забыла игрока в отеле, а тот развлекался и грустил – все как в кино

24 декабря 2019, 19:11

Скриншот из ролика на ютубе

У фанатов ПАОКа счастье – впереди праздники, команда идет на первом месте в чемпионате Греции, год завершила разгромом «Атромитоса» 5:1, а тут еще и клуб поднял настроение веселым видео.

Ролик был сделан по мотивам известного фильма «Один дома», в котором большая семья, отправляясь в отпуск, в суматохе забыла взять с собой маленького мальчика. В роли Кевина Макаллистера выступил Димитрис Пелкас – один из лидеров ПАОКа (в России его помнят по победному голу «Спартаку» в квалификации прошлой ЛЧ). Команда уехала на матч, забыв его в отеле.

Пелкас в ролике ест все подряд, смотрит телевизор, пугает официанта фильмом, ходит за покупками, а потом грустит по одноклубникам – в точности как Кевин в «Один дома». В этот момент тренер ПАОКа Абел Феррейра осознает, что команда уехала без Пелкаса. В конце игроки ПАОКа возвращаются в отель, встречают скучающего Пелкаса и пьют с ним шампанское.

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