Килиан Мбаппе
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#Килиан Мбаппе #Футбол #ПСЖ #Лига 1

Классный вечер Мбаппе: показал новую прическу, забил 2 гола, дал автограф во время игры и поработал Санта-Клаусом

22 декабря 2019, 15:06

www.imago-images.de / Global Look Press

Как сделать много ярких или полезных дел за вечер – показал Килиан Мбаппе. В последнем туре Лиги 1 в 2019-м году. «ПСЖ» принимал «Амьен». На игру Мбаппе вышел перекрашенным в блондина.

Это не разовое желание, а традиция. 20 декабря у Мбаппе день рождения, и под эту дату француз всегда красится в белый цвет.

Так было пару лет назад.

И в прошлом году тоже.

«ПСЖ» – первый в Лиге 1 с семиочковым отрывом от «Марселя» и игрой в запасе. Мбаппе с 11 голами уступает только Бен-Йеддеру из «Монако» (13), но и сыграл на четыре матча меньше него.

В последней игре года Мбаппе забил половину голов своей команды. Оформил дубль – реализовал выход один на один, а затем в одной из атак хлестко пробил в ближний угол. «ПСЖ» победил 4:1.

Во время матча на поле выбежал маленький фанат с просьбой об автографе. Мбаппе расписался и обнял мальчика, а тот расплакался от эмоций.

После игры Мбаппе нарядился в Санта-Клауса и пошел радовать других детей.

«ПСЖ» пригласил на матч 250 детей из неблагополучных семей. Матч с «Амьеном» они смотрели из VIP-ложи, а после игры получили подарки от Мбаппе. «Для них – это незабываемый вечер, и очень важное событие для клуба и фонда», – сказала Сабрина Деланной – глава благотворительного центра PSG Foundation.

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