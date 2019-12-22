Классный вечер Мбаппе: показал новую прическу, забил 2 гола, дал автограф во время игры и поработал Санта-Клаусом
Как сделать много ярких или полезных дел за вечер – показал Килиан Мбаппе. В последнем туре Лиги 1 в 2019-м году. «ПСЖ» принимал «Амьен». На игру Мбаппе вышел перекрашенным в блондина.
Это не разовое желание, а традиция. 20 декабря у Мбаппе день рождения, и под эту дату француз всегда красится в белый цвет.
Так было пару лет назад.
И в прошлом году тоже.
«ПСЖ» – первый в Лиге 1 с семиочковым отрывом от «Марселя» и игрой в запасе. Мбаппе с 11 голами уступает только Бен-Йеддеру из «Монако» (13), но и сыграл на четыре матча меньше него.
В последней игре года Мбаппе забил половину голов своей команды. Оформил дубль – реализовал выход один на один, а затем в одной из атак хлестко пробил в ближний угол. «ПСЖ» победил 4:1.
Во время матча на поле выбежал маленький фанат с просьбой об автографе. Мбаппе расписался и обнял мальчика, а тот расплакался от эмоций.
После игры Мбаппе нарядился в Санта-Клауса и пошел радовать других детей.
«ПСЖ» пригласил на матч 250 детей из неблагополучных семей. Матч с «Амьеном» они смотрели из VIP-ложи, а после игры получили подарки от Мбаппе. «Для них – это незабываемый вечер, и очень важное событие для клуба и фонда», – сказала Сабрина Деланной – глава благотворительного центра PSG Foundation.